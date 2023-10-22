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Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту - РИА Новости, 22.10.2023
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18:26 22.10.2023 (обновлено: 21:14 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/izrail-1904527221.html
Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту
Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту - РИА Новости, 22.10.2023
Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту
Танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:26
2023-10-22T21:14
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале.&quot;Инцидент расследуется, детали выясняются. Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с этим инцидентом&quot;, — указали в материале.Как уточняется, этот эпизод произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома.Позже пресс-секретарь Армии обороны Израиля на брифинге заявил, что Тель-Авив связался с египетскими пограничниками и выразил сожаление из-за этой "эксплуатационной ошибки".Как сообщил представитель ВС Египта, при инциденте несколько пограничников Арабской Республики получили легкие ранения. Там уточнили, что в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту

Армия Израиля сообщила, что ее танк случайно выстрелил в египетский пост

© AFP 2023 / THOMAS COEXИзраильский солдат на танке на позиции на границе Израиля
Израильский солдат на танке на позиции на границе Израиля - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
Израильский солдат на танке на позиции на границе Израиля
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале.
«

"Инцидент расследуется, детали выясняются. Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с этим инцидентом", — указали в материале.

Как уточняется, этот эпизод произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома.
Позже пресс-секретарь Армии обороны Израиля на брифинге заявил, что Тель-Авив связался с египетскими пограничниками и выразил сожаление из-за этой "эксплуатационной ошибки".
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Как сообщил представитель ВС Египта, при инциденте несколько пограничников Арабской Республики получили легкие ранения. Там уточнили, что в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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