https://ria.ru/20231022/izrail-1904527221.html

Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту

Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту - РИА Новости, 22.10.2023

Израиль заявил о случайном выстреле из танка по египетскому посту

Танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:26

2023-10-22T18:26

2023-10-22T21:14

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале."Инцидент расследуется, детали выясняются. Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с этим инцидентом", — указали в материале.Как уточняется, этот эпизод произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома.Позже пресс-секретарь Армии обороны Израиля на брифинге заявил, что Тель-Авив связался с египетскими пограничниками и выразил сожаление из-за этой "эксплуатационной ошибки".Как сообщил представитель ВС Египта, при инциденте несколько пограничников Арабской Республики получили легкие ранения. Там уточнили, что в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году