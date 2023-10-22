https://ria.ru/20231022/izrail-1904518937.html

Израиль пригрозил ударом по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт

Израиль пригрозил ударом по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт - РИА Новости, 22.10.2023

Израиль пригрозил ударом по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт

Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности еврейского государства Нир... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T17:38

2023-10-22T17:38

2023-10-22T18:19

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат в интервью Daily Mail."План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы обнаружим, что они намереваются напасть на Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и доберемся до головы змеи, которой является Иран", — сказал он.По словам политика, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов."Мы говорим им: посмотрите, что происходит в Газе, — с вами поступят так же, если вы нападете на нас. Мы собираемся стереть вас с лица Земли", — указал Баркат.Он подчеркнул, что Израиль не ограничится уничтожением "Хезболлы", и подтвердил готовность ударить по Ирану.Сегодня посол Исламской Республики в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos предупредил, что если Тель-Авив совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, иран, тель-авив, владимир путин, нир баркат, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году