https://ria.ru/20231022/iran-1904506708.html
Иран пригрозил Израилю ответом в случае "безумных шагов" в адрес Тегерана
Иран пригрозил Израилю ответом в случае "безумных шагов" в адрес Тегерана - РИА Новости, 22.10.2023
Иран пригрозил Израилю ответом в случае "безумных шагов" в адрес Тегерана
Если Израиль совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом", заявил посол Исламской республики в Испании Реза Забиб РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:12
2023-10-22T16:12
2023-10-22T16:45
в мире
израиль
иран
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Если Израиль совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом", заявил посол Исламской республики в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos."Для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено", — добавил дипломат.В пятницу министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани в телефонном разговоре с иракским коллегой Сабетом Мухаммадом Саидом заявил, что проведение Израилем наземной операции в Газе усложнит ситуацию. Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://radiosputnik.ria.ru/20231020/iran-1904160906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран пригрозил Израилю ответом в случае "безумных шагов" в адрес Тегерана
Посол Забиб: Израиль пожалеет, если совершит безумный шаг в отношении Ирана
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Если Израиль совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом", заявил посол Исламской республики в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos
.
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"Для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено", — добавил дипломат.
В МИД Ирана призвали наказывать Израиль и "его покровителей"
В пятницу министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани в телефонном разговоре с иракским коллегой Сабетом Мухаммадом Саидом заявил, что проведение Израилем наземной операции в Газе усложнит ситуацию.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.