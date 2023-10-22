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В России за транспортировкой леса станет следить нейросеть
В России за транспортировкой леса станет следить нейросеть - РИА Новости, 22.10.2023
В России за транспортировкой леса станет следить нейросеть
Внедрение контроля транспортировки древесины с помощью искусственного интеллекта по всей России может начаться с 2024 года, соответствующие поправки в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:27
2023-10-22T13:27
2023-10-22T13:27
технологии
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пермский край
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
ии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Внедрение контроля транспортировки древесины с помощью искусственного интеллекта по всей России может начаться с 2024 года, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков. В 2022 году в Пермском крае провели эксперимент по автоматическому контролю транспортировки древесины с применением искусственного интеллекта и видеокамер. По результатам анализа система распознала из потока машин 1052 транспортных средства как лесовозную технику, при этом 370 фактов перевозки не нашли подтверждения в ЛесЕГАИС. "Мы сейчас на этапе детальной проработки финансово-экономического обоснования и подготовки поправок в КоАП. Штрафы мы должны перевести с ручного на автоматический механизм, чтобы так же, как за нарушение правил дорожного движения, мы могли бы эти штрафы присылать", - сказал Спиренков. По его словам, в ближайшее время необходимо решить, как будет начисляться штраф, в каком размере, из каких средств будет финансироваться установка камер. "Надеемся, что эти вопросы проработаем и, я думаю, в ближайшие месяц-два направим весь пакет в правительство. Массовое внедрение начнется, скорее всего, со следующего года", - добавил Спиренков. ЛесЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для автоматизации государственного контроля сделок с лесом.
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технологии, россия, пермский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ии, нейросеть, общество
Технологии, Россия, Пермский край, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ИИ, нейросеть, Общество
В России за транспортировкой леса станет следить нейросеть
Рослесхоз: с 2024 года в РФ нейросеть начнет следить за транспортировкой леса
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Внедрение контроля транспортировки древесины с помощью искусственного интеллекта по всей России может начаться с 2024 года, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Рослесхоза
Вячеслав Спиренков.
В 2022 году в Пермском крае
провели эксперимент по автоматическому контролю транспортировки древесины с применением искусственного интеллекта и видеокамер. По результатам анализа система распознала из потока машин 1052 транспортных средства как лесовозную технику, при этом 370 фактов перевозки не нашли подтверждения в ЛесЕГАИС.
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"Мы сейчас на этапе детальной проработки финансово-экономического обоснования и подготовки поправок в КоАП. Штрафы мы должны перевести с ручного на автоматический механизм, чтобы так же, как за нарушение правил дорожного движения, мы могли бы эти штрафы присылать", - сказал Спиренков.
По его словам, в ближайшее время необходимо решить, как будет начисляться штраф, в каком размере, из каких средств будет финансироваться установка камер.
"Надеемся, что эти вопросы проработаем и, я думаю, в ближайшие месяц-два направим весь пакет в правительство. Массовое внедрение начнется, скорее всего, со следующего года", - добавил Спиренков.
ЛесЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для автоматизации государственного контроля сделок с лесом.
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