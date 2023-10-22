https://ria.ru/20231022/gretsiya-1904535543.html

СМИ: правительство Греции превратило противовоздушную оборону в решето

СМИ: правительство Греции превратило противовоздушную оборону в решето - РИА Новости, 22.10.2023

СМИ: правительство Греции превратило противовоздушную оборону в решето

Греция не может обслуживать российские системы вооружения из-за европейских санкций, правительство превращает противовоздушную оборону страны в решето, пишет... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T19:19

2023-10-22T19:19

2023-10-22T19:39

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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Греция не может обслуживать российские системы вооружения из-за европейских санкций, правительство превращает противовоздушную оборону страны в решето, пишет портал militaire.gr. "Правительство (Кириакоса) Мицотакиса выводит из употребления или, по крайней мере, в проблемную эксплуатацию имеющиеся в нашей стране зенитные системы российского производства, в основном ТОР-М1, которые составляют основу греческой противовоздушной обороны в Эгейском море и на Эвросе (на границе с Турцией)", - пишет портал. По его информации, из-за европейских санкций прекращено обслуживание и техническая поддержка систем ПВО. "По имеющимся данным, в 2023 году тремя денежными переводами более миллиона евро было возвращено в Грецию из Москвы, куда они были отправлены. Сумма предназначалась для оплаты россиянам отправки в Грецию запасных частей и других критически важных систем для обслуживания, технической поддержки и исправной эксплуатации ТОР-М1. Не исключено, что до конца года остальные деньги, направленные на эти цели, будут "репатриированы". По информации, в России на эти цели еще есть не менее пяти миллионов евро. Однако растут опасения, что в итоге из-за евросанкций против России, которые греческое правительство неукоснительно соблюдает и в столь чувствительном для Греции оборонном секторе, программа по зенитным комплексам не будет реализована", - пишет портал. По его мнению, возникают вопросы о состоянии зенитных систем российского производства и что с ними будет. "Вопросов становится всё больше, поскольку правительство даже не исключило возможности "избавиться" от российских систем (С-300, ТОР, ОСА), отправив их на Украину. Как известно, высокопоставленные чиновники правительства Мицотакиса в предыдущие четыре года его правления на брифингах для представителей СМИ заявляли, что с удовольствием отправят системы вооружения на Украину, если бы было найдено альтернативное решение по их замене", - говорится в статье. Издание пишет и о растущих в обществе подозрениях по поводу вывода тяжелых вооружений с греческих островов, демилитаризации которых требует Турция. "Следует отметить, что 18 октября 2023 года, отвечая в парламенте на вопрос депутата СИРИЗА Евангелоса Апостолакиса, заместитель министра обороны Иоаннис Кефалояннис заявил, что "сценарии" "отвода систем вооружения" и "пробелов" в греческой ПВО не соответствуют действительности". Однако сейчас создается впечатление, что большие проблемы в греко-российских отношениях, связанные с украинской проблемой, фактически создают риски отправки систем вооружения на склады", - говорится в статье. Говоря об оружии российского производства, Кефалояннис заявил, что "межгосударственное соглашение о последующем техническом сопровождении (ФОС) систем вооружения "Тор-М1" и "Оса-АК" (включая связанные с ним отдельные контракты) действует с учетом ограничений, налагаемых на Россию санкциями Европейского союза. "В частности, в отношении реализации/продления контрактов на дальнейшую поддержку военной техники, заключенных с Российской Федерацией, введены санкции в отношении российских компаний, включая ОАО " Рособоронэкспорт", официального государственного посредника России по экспорту товаров военного назначения и подрядчика греческого государства", - пишет портал. Ранее, 24 августа 2023 года, министр обороны Никос Дендиас в ответ на вопрос депутата сообщил, что у зенитных комплексов ТОР-М1 и ОСА не будет техподдержки, и что соответствующее соглашение с Россией хоть и действует, но вот-вот будет аннулировано, пишет издание. По его информации, еще в 2021 году, то есть задолго до конфликта на Украине, начали разрабатываться планы вывода российских зенитных комплексов ТОР, ОСА и С-300 и замены их западными системами вооружения, а это означает дополнительные крупные средства на закупку вооружений. "Афины, по сути, с тех пор уже испытывают невыносимое давление, особенно со стороны США и Германии, в рамках ЕС", - говорится в статье. "Крайне интересно также, что в 2022 году в интервью премьер-министр Кириакос Мицотакис охарактеризовал российские зенитные системы как "устаревшие", вызвав гнев военных. Тогда пошел интенсивный поток информации о том, что Греция находится под большим американским и европейским давлением с требованием передать эти системы украинцам, которые знают российско-советские технологии лучше, чем западные", - заключает издание. Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП. США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское. Кипр в середине 1990-х приобрел ЗРК С-300 в России, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции. В 2006-2007 годах права на С-300 ПМУ-1 перешли от Кипра к Греции. При этом передача вооружений третьей стороне без согласия экспортёра невозможна. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

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https://ria.ru/20230919/gretsiya-1897153316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230914/gretsiya-1896365833.html

https://ria.ru/20230825/gretsiya-1892224933.html

https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html

https://ria.ru/20230821/gretsiya-1891394864.html

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россия, греция, украина, никос дендиас, кириакос мицотакис, сергей лавров, рособоронэкспорт, сириза, нато, зрк с-300