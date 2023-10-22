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МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства - РИА Новости, 22.10.2023
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12:05 22.10.2023 (обновлено: 13:57 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/grazhdanstvo-1904475774.html
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства - РИА Новости, 22.10.2023
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства
С начала года из российского гражданства вышли около четырех с половиной тысяч человек, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:05
2023-10-22T13:57
общество
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. С начала года из российского гражданства вышли около четырех с половиной тысяч человек, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.&quot;Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек&quot;, — сказал он.При этом, по словам дипломата, за девять месяцев приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек.Климов пояснил, что подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за те же девять месяцев российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.В прошлом году эти показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек соответственно, добавил собеседник агентства.В апреле президент Владимир Путин подписал обновленный закон "О гражданстве". В частности, сократилось число требований к более чем 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились. Документ также устанавливает основания для лишения приобретенного гражданства: это терроризм, тяжкие преступления против государства, наркоторговля, дискредитация российской армии, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, организация вооруженного мятежа и тому подобные преступления. Читайте полный текст интервью Алексея Климова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231011/grazhdanstvo-1902045645.html
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общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства

МИД: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. С начала года из российского гражданства вышли около четырех с половиной тысяч человек, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
«

"Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек", — сказал он.

При этом, по словам дипломата, за девять месяцев приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек.
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Климов пояснил, что подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за те же девять месяцев российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.
В прошлом году эти показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек соответственно, добавил собеседник агентства.
В апреле президент Владимир Путин подписал обновленный закон "О гражданстве". В частности, сократилось число требований к более чем 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились. Документ также устанавливает основания для лишения приобретенного гражданства: это терроризм, тяжкие преступления против государства, наркоторговля, дискредитация российской армии, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, организация вооруженного мятежа и тому подобные преступления.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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