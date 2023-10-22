https://ria.ru/20231022/grazhdanstvo-1904475774.html
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства - РИА Новости, 22.10.2023
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства
С начала года из российского гражданства вышли около четырех с половиной тысяч человек, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:05
2023-10-22T12:05
2023-10-22T13:57
общество
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. С начала года из российского гражданства вышли около четырех с половиной тысяч человек, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов."Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек", — сказал он.При этом, по словам дипломата, за девять месяцев приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек.Климов пояснил, что подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за те же девять месяцев российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.В прошлом году эти показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек соответственно, добавил собеседник агентства.В апреле президент Владимир Путин подписал обновленный закон "О гражданстве". В частности, сократилось число требований к более чем 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились. Документ также устанавливает основания для лишения приобретенного гражданства: это терроризм, тяжкие преступления против государства, наркоторговля, дискредитация российской армии, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, организация вооруженного мятежа и тому подобные преступления. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
https://ria.ru/20231011/grazhdanstvo-1902045645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства
МИД: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
С начала года из российского гражданства вышли около четырех с половиной тысяч человек, рассказал в интервью
РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
«
"Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек", — сказал он.
При этом, по словам дипломата, за девять месяцев приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек.
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Климов пояснил, что подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за те же девять месяцев российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.
В прошлом году эти показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек соответственно, добавил собеседник агентства.
В апреле президент Владимир Путин подписал обновленный закон "О гражданстве". В частности, сократилось число требований к более чем 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились. Документ также устанавливает основания для лишения приобретенного гражданства: это терроризм, тяжкие преступления против государства, наркоторговля, дискредитация российской армии, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, организация вооруженного мятежа и тому подобные преступления.
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