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В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/germaniya-1904474276.html
В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ
В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ
Министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:57
2023-10-22T11:57
специальная военная операция на украине
украина
германия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило издание Bild. " …Выясняется, что федеральный министр финансов Кристиан Линднер …запланировал слишком мало денег для Украины в бюджете на следующий год. Министерство обороны бьет тревогу: в бюджете на 2024 год не хватает более 5 миллиардов евро на помощь Украине", - говорится в сообщении издания. По данным Bild, помощь Украине заложена в раздел общих расходов, сейчас туда включены 3,1 миллиарда евро на уже "обещанные меры", 770 миллионов евро - на помощь по линии министерства иностранных дел, на новые военные проекты остается 120 миллионов евро, которые Bild называет "жалкими". По мнению министерства обороны Германии, нужно заложить дополнительные 5,22 миллиарда евро на военную помощь Украине: 880 миллионов - на ПВО, 675 миллионов - на бронированную военную технику, 390 миллионов евро - для инженерных войск, 935 миллионов - на защитную экипировку и 2,34 миллиарда евро - на ремонт, запасные детали и логистику. Также в бюджет не заложены 525 миллионов евро на замену переданного бундесвером Украине оборудования. В настоящее время проект бюджета проходит стадию обсуждения и согласования, окончательно он должен быть принят в ноябре. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904431144.html
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украина, германия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, НАТО, В мире
В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ

Bild: Минобороны ФРГ бьет тревогу из-за нехватки в бюджете денег на помощь Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило издание Bild.
«
" …Выясняется, что федеральный министр финансов Кристиан Линднер …запланировал слишком мало денег для Украины в бюджете на следующий год. Министерство обороны бьет тревогу: в бюджете на 2024 год не хватает более 5 миллиардов евро на помощь Украине", - говорится в сообщении издания.
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Украине не хватит денег, которые Байден просит у конгресса, заявили в Раде
Вчера, 22:49
По данным Bild, помощь Украине заложена в раздел общих расходов, сейчас туда включены 3,1 миллиарда евро на уже "обещанные меры", 770 миллионов евро - на помощь по линии министерства иностранных дел, на новые военные проекты остается 120 миллионов евро, которые Bild называет "жалкими".
По мнению министерства обороны Германии, нужно заложить дополнительные 5,22 миллиарда евро на военную помощь Украине: 880 миллионов - на ПВО, 675 миллионов - на бронированную военную технику, 390 миллионов евро - для инженерных войск, 935 миллионов - на защитную экипировку и 2,34 миллиарда евро - на ремонт, запасные детали и логистику. Также в бюджет не заложены 525 миллионов евро на замену переданного бундесвером Украине оборудования.
В настоящее время проект бюджета проходит стадию обсуждения и согласования, окончательно он должен быть принят в ноябре.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией"
20 октября, 03:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияНАТОВ мире
 
 
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