https://ria.ru/20231022/gaza-1904494754.html

Через КПП "Рафах" в Газу начала проезжать вторая колонна с гумпомощью

Через КПП "Рафах" в Газу начала проезжать вторая колонна с гумпомощью - РИА Новости, 22.10.2023

Через КПП "Рафах" в Газу начала проезжать вторая колонна с гумпомощью

Вторая колонна, состоящая из 17 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, начала прибывать в анклав через КПП "Рафах", сообщает египетский телеканал... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:38

2023-10-22T14:38

2023-10-22T14:50

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вторая колонна, состоящая из 17 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, начала прибывать в анклав через КПП "Рафах", сообщает египетский телеканал Al-Qahera News."Вторая колонна с гуманитарной помощью начала прибывать в сектор Газа через КПП "Рафах"... Вторая колонна включает 17 грузовиков с гуманитарной помощью", - рассказал корреспондент телеканала с места события.В субботу утром грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в сектор Газа через КПП "Рафах".Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с гуманитарной помощью для заблокированного анклава."Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой.

египет

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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году