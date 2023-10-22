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В США заявили, что видят перспективу эскалации на Ближнем Востоке

В США заявили, что видят перспективу эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2023

В США заявили, что видят перспективу эскалации на Ближнем Востоке

США отмечают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:15

2023-10-22T16:15

2023-10-22T16:27

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США отмечают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы видим перспективы значительной эскалации атак на наши силы и наших людей в регионе", - заявил Остин в интервью телеканалу ABC.Он в этой связи напомнил о недавних атаках дронов на силы США в Ираке и Сирии."Мы делаем необходимое для готовности наших сил и их возможности отвечать", - сказал Остин.Ранее сообщалось, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot. Шеф Пентагона также отдал распоряжение о подготовке к развертыванию дополнительных войск "для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости".

сша

ближний восток

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в мире, сша, ближний восток, ирак, ллойд остин, министерство обороны сша