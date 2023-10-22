https://ria.ru/20231022/erevan-1904516748.html
Ереван подтвердил свое участие на встрече в формате "3+3" в Тегеране
Ереван подтвердил свое участие на встрече в формате "3+3" в Тегеране - РИА Новости, 22.10.2023
Ереван подтвердил свое участие на встрече в формате "3+3" в Тегеране
Министерство иностранных дел Армении подтвердило участие главы ведомства Арарата Мирзояна во встрече в формате "3+3" в Тегеране. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T17:17
2023-10-22T17:17
2023-10-22T23:57
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ЕРЕВАН, 22 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении подтвердило участие главы ведомства Арарата Мирзояна во встрече в формате "3+3" в Тегеране. "Двадцать третьего октября в Тегеране по приглашению иранской стороны министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие во встрече региональной консультативной площадки ("3+3")", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. Отмечается, что в ходе встречи запланирован также двусторонние контакт. Платформа "3+3" подразумевает сотрудничество России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении. В декабре 2022 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме. Во вторник в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3".
https://ria.ru/20231013/putin-1902602603.html
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в мире, тегеран (город), армения, россия, арарат мирзоян, владимир путин, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Тегеран (город), Армения, Россия, Арарат Мирзоян, Владимир Путин, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Ереван подтвердил свое участие на встрече в формате "3+3" в Тегеране
МИД Армении подтвердил участие Мирзояна на встрече в формате "3+3" в Тегеране