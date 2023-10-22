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Египет сообщил о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка - РИА Новости, 22.10.2023
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19:31 22.10.2023 (обновлено: 19:47 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/egipet-1904538407.html
Египет сообщил о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка
Египет сообщил о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка - РИА Новости, 22.10.2023
Египет сообщил о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка
Египетские пограничники получили легкие ранения из-за случайного попадания осколков снаряда израильского танка, заявил в воскресенье вечером представитель... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T19:31
2023-10-22T19:47
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Египетские пограничники получили легкие ранения из-за случайного попадания осколков снаряда израильского танка, заявил в воскресенье вечером представитель вооруженных сил Египта."В ходе продолжающихся сегодня в секторе Газа столкновений, в воскресенье, в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения", - говорится в сообщении ВС Египта, поступившем в распоряжении РИА Новости.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что её танк случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, инцидент расследуется. Израильские военные выразили сожаление в связи с этим инцидентом.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Египет сообщил о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка

ВС Египта сообщили о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка

© AFP 2023 / JALAA MAREYИзраильские солдаты около танка "Меркава"
Израильские солдаты около танка Меркава - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Израильские солдаты около танка "Меркава"
Читать ria.ru в
КАИР, 22 окт - РИА Новости. Египетские пограничники получили легкие ранения из-за случайного попадания осколков снаряда израильского танка, заявил в воскресенье вечером представитель вооруженных сил Египта.
«
"В ходе продолжающихся сегодня в секторе Газа столкновений, в воскресенье, в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения", - говорится в сообщении ВС Египта, поступившем в распоряжении РИА Новости.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что её танк случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, инцидент расследуется. Израильские военные выразили сожаление в связи с этим инцидентом.
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В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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