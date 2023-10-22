https://ria.ru/20231022/dtp-1904454156.html
Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти
Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти - РИА Новости, 22.10.2023
Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти
Число жертв дорожной аварии в Новоселовском районе Красноярского края выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:24
2023-10-22T08:24
2023-10-22T10:14
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Число жертв дорожной аварии в Новоселовском районе Красноярского края выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. "По уточненным данным, непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позже в медицинском учреждении от полученных травм скончались пассажиры "Жигулей": мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших, из которых двое несовершеннолетних.Авария произошла накануне вечером на 237-м километре автодороги "Енисей". Там столкнулись "Жигули" и Toyota: по предварительной информации, водитель ВАЗ, направлявшийся из Красноярска в Абакан, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. В "Жигулях", помимо водителя, ехали двое взрослых пассажиров и два подростка 14 и 15 лет, в Toyota — две женщины. Водитель иномарки и 15-летний пассажир "Жигулей" находятся в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, красноярск, абакан
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Абакан
Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти
Число погибших в ДТП с двумя машинами в Красноярском крае выросло до пяти
КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости.
Число жертв дорожной аварии в Новоселовском районе Красноярского края выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале
регионального главка МВД.
«
"По уточненным данным, непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позже в медицинском учреждении от полученных травм скончались пассажиры "Жигулей": мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших, из которых двое несовершеннолетних.
Авария произошла накануне вечером на 237-м километре автодороги "Енисей". Там столкнулись "Жигули" и Toyota: по предварительной информации, водитель ВАЗ, направлявшийся из Красноярска в Абакан, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.
В "Жигулях", помимо водителя, ехали двое взрослых пассажиров и два подростка 14 и 15 лет, в Toyota — две женщины.
Водитель иномарки и 15-летний пассажир "Жигулей" находятся в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.
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