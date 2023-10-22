https://ria.ru/20231022/dtp-1904454156.html

Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти

Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти - РИА Новости, 22.10.2023

Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти

Число жертв дорожной аварии в Новоселовском районе Красноярского края выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T08:24

2023-10-22T08:24

2023-10-22T10:14

происшествия

красноярский край

красноярск

абакан

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КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Число жертв дорожной аварии в Новоселовском районе Красноярского края выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. "По уточненным данным, непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позже в медицинском учреждении от полученных травм скончались пассажиры "Жигулей": мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших, из которых двое несовершеннолетних.Авария произошла накануне вечером на 237-м километре автодороги "Енисей". Там столкнулись "Жигули" и Toyota: по предварительной информации, водитель ВАЗ, направлявшийся из Красноярска в Абакан, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. В "Жигулях", помимо водителя, ехали двое взрослых пассажиров и два подростка 14 и 15 лет, в Toyota — две женщины. Водитель иномарки и 15-летний пассажир "Жигулей" находятся в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

красноярский край

красноярск

абакан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, красноярск, абакан