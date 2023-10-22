https://ria.ru/20231022/desant-1904451234.html
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T07:01
2023-10-22T07:01
2023-10-22T07:15
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ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем наносит поражение противнику. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — отметили в ведостве. Там добавили, что эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.
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в мире, россия, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники уничтожили из АГС-17 группу ВСУ на Артемовском направлении
ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем наносит поражение противнику. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — отметили в ведостве.
Там добавили, что эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении