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Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 22.10.2023 (обновлено: 07:15 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/desant-1904451234.html
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T07:01
2023-10-22T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем наносит поражение противнику. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — отметили в ведостве. Там добавили, что эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.
https://ria.ru/20231022/ataki-1904449280.html
россия
артемовск
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в мире, россия, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении

Ивановские десантники уничтожили из АГС-17 группу ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем наносит поражение противнику. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — отметили в ведостве.
Там добавили, что эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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