https://ria.ru/20231022/deputat-1904508533.html

На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу

На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу - РИА Новости, 22.10.2023

На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу

Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:25

2023-10-22T16:25

2023-10-22T16:25

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию, сообщает украинское издание "Вести". "Депутат Днестровского райсовета (в Черновицкой области на Украине - ред.) перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами, мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", - сообщает издание. Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Следствие готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. За незаконную переправку граждан с территории Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги. Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20231016/snaypery-1902966738.html

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html

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в мире, украина, черновицкая область