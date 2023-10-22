Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/deputat-1904508533.html
На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу
На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу - РИА Новости, 22.10.2023
На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу
Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:25
2023-10-22T16:25
в мире
украина
черновицкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию, сообщает украинское издание "Вести". "Депутат Днестровского райсовета (в Черновицкой области на Украине - ред.) перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами, мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", - сообщает издание. Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Следствие готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. За незаконную переправку граждан с территории Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги. Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20231016/snaypery-1902966738.html
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html
украина
черновицкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черновицкая область
В мире, Украина, Черновицкая область
На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу

На Украине задержали депутата, пытавшегося вывезти двух уклонистов за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию, сообщает украинское издание "Вести".
«
"Депутат Днестровского райсовета (в Черновицкой области на Украине - ред.) перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами, мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", - сообщает издание.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов
16 октября, 03:42
Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Следствие готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.
За незаконную переправку граждан с территории Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ
15 октября, 00:40
 
В миреУкраинаЧерновицкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала