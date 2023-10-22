На Украине задержали депутата за попытку вывезти уклонистов за границу
На Украине задержали депутата, пытавшегося вывезти двух уклонистов за границу
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию, сообщает украинское издание "Вести".
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"Депутат Днестровского райсовета (в Черновицкой области на Украине - ред.) перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами, мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", - сообщает издание.
Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Следствие готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.
За незаконную переправку граждан с территории Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.