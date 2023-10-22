https://ria.ru/20231022/chp-1904481621.html

Молдавские фермеры потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Молдавские фермеры потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве - РИА Новости, 22.10.2023

Молдавские фермеры потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Молдавские сельхозпроизводители настаивают на введении режима чрезвычайного положения в аграрном секторе из-за проблем с погашением кредитов, заявил... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T13:01

2023-10-22T13:01

2023-10-22T13:51

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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Молдавские сельхозпроизводители настаивают на введении режима чрезвычайного положения в аграрном секторе из-за проблем с погашением кредитов, заявил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко по итогам Республиканского конгресса аграриев. "Каждый день нам поступают звонки от фермеров, чью собственность конфисковали банки, поставщики и кредиторы, другие даже теряют свои дома. Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить сроки погашения кредитов", — сказал он. На конгресс в Кишиневе собрались более 600 фермеров. Центральными темами стали проблемы, связанные с погашением кредитов из-за неурожая и отсутствием поддержки со стороны властей. По итогам съезда фермеры приняли резолюцию, в которой требуют инициировать процедуру о признании неплатежеспособности аграриев. Кроме того, они хотят добиться финансирования схем прямых выплат за гектар по примеру Евросоюза и разработки закона, который будет регулировать создание Фонда гарантирования сельскохозяйственных кредитов. При этом сельхозпроизводители подчеркнули, что если их жалобы не будут удовлетворены в ближайшие семь дней, то они выйдут на протесты, в том числе с сельхозтехникой. В июне уже состоялись акции протеста, на которых аграрии пытались привлечь внимание властей. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению Национального фонда сельскохозяйственного развития, а также настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало решить некоторые проблемы, а фермеры объявили перерыв до 1 августа. В конце лета они вновь встретились с властями, но остались недовольны предложенными мерами помощи.

https://ria.ru/20231021/byudzhet-1904377009.html

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