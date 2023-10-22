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"Бутербродекс" в первой половине октября снизился на 0,8 пункта - РИА Новости, 22.10.2023
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09:39 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/buterbrodeks-1904460373.html
"Бутербродекс" в первой половине октября снизился на 0,8 пункта
"Бутербродекс" в первой половине октября снизился на 0,8 пункта - РИА Новости, 22.10.2023
"Бутербродекс" в первой половине октября снизился на 0,8 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября снизился на РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:39
2023-10-22T09:39
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября снизился на 0,8 пункта - до 113,9 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. В период с 16 по 30 сентября по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос по батону (на 2,8%, до 37 рублей), кофе (на 0,6%, до 182 рублей). Снизился он по огурцам (на 7,3%, до 89 рублей), ветчине (на 2,7%, до 183 рублей), сахару (на 1,5%, до 66 рублей) и сыру (на 0,5%, до 183 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по сливочному маслу (153 рубля). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,2 пункта и составил 114,7 пункта. Затем, с 1 по 15 октября, средний чек подрос по ветчине (на 2,7%, до 188 рублей), кофе (на 1,6% до 185 рублей), сыру (на 1,1% до 185 рублей). Снизился он по огурцам (на 7,9% до 82 рублей), сахару (на 3% до 64 рублей). Остался неизменным по батону (37 рублей) и сливочному маслу (153 рублей). То есть индекс снизился еще на 0,8 пункта и составил 113,9 пункта.
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экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
"Бутербродекс" в первой половине октября снизился на 0,8 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" в первой половине октября снизился до 113,9 пункта

© Depositphotos.com / Evgeny TomeevБутерброды с маслом и сыром
Бутерброды с маслом и сыром - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Depositphotos.com / Evgeny Tomeev
Бутерброды с маслом и сыром. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября снизился на 0,8 пункта - до 113,9 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
В период с 16 по 30 сентября по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос по батону (на 2,8%, до 37 рублей), кофе (на 0,6%, до 182 рублей). Снизился он по огурцам (на 7,3%, до 89 рублей), ветчине (на 2,7%, до 183 рублей), сахару (на 1,5%, до 66 рублей) и сыру (на 0,5%, до 183 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по сливочному маслу (153 рубля). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,2 пункта и составил 114,7 пункта.
Затем, с 1 по 15 октября, средний чек подрос по ветчине (на 2,7%, до 188 рублей), кофе (на 1,6% до 185 рублей), сыру (на 1,1% до 185 рублей). Снизился он по огурцам (на 7,9% до 82 рублей), сахару (на 3% до 64 рублей). Остался неизменным по батону (37 рублей) и сливочному маслу (153 рублей). То есть индекс снизился еще на 0,8 пункта и составил 113,9 пункта.
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