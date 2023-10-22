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Посетителей Версаля вновь эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.10.2023
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15:27 22.10.2023 (обновлено: 15:31 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/bomba-1904501012.html
Посетителей Версаля вновь эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей Версаля вновь эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.10.2023
Посетителей Версаля вновь эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в седьмой раз за неделю из-за угроз взрыва, сообщается на странице дворца в соцсети X. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:27
2023-10-22T15:31
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в седьмой раз за неделю из-за угроз взрыва, сообщается на странице дворца в соцсети X. "В целях безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей, Версаль вновь будет открыт после проведения проверок", - сказано в сообщении. Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей, эвакуация началась после сообщения о заложенной в здании бомбе. Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступают сообщения о минировании, многие из были неоднократно эвакуированы. Уже шесть раз за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже также закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации 3 тысяч посетителей. Инциденты происходят на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Согласно министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти, 22 расследования ложных сообщений о бомбах были начаты в стране в последнее время. В пятницу за это был задержан 37-летний мужчина, страдающий психическим расстройством. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет в тюрьме и штраф в размере 3000 евро.
https://ria.ru/20231021/smi-1904328097.html
https://ria.ru/20231018/minirovanie-1903657069.html
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в мире, франция, версаль, париж, происшествия, общество, новости - туризм
В мире, Франция, Версаль, Париж, Происшествия, Общество, Новости - Туризм
Посетителей Версаля вновь эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Версаля в 7 раз за неделю эвакуировали из-за сообщения о минировании

© Кадр видео из соцсетейЛюди эвакуируются из Версальского дворца после сообщений о бомбе
Люди эвакуируются из Версальского дворца после сообщений о бомбе
© Кадр видео из соцсетей
Люди эвакуируются из Версальского дворца после сообщений о бомбе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в седьмой раз за неделю из-за угроз взрыва, сообщается на странице дворца в соцсети X.
"В целях безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей, Версаль вновь будет открыт после проведения проверок", - сказано в сообщении.
Посольство Израиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: у посольства Израиля в Никосии взорвали самодельную бомбу
Вчера, 12:38
Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей, эвакуация началась после сообщения о заложенной в здании бомбе.
Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов.
На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступают сообщения о минировании, многие из были неоднократно эвакуированы.
Уже шесть раз за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже также закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации 3 тысяч посетителей.
Инциденты происходят на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
Согласно министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти, 22 расследования ложных сообщений о бомбах были начаты в стране в последнее время. В пятницу за это был задержан 37-летний мужчина, страдающий психическим расстройством. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет в тюрьме и штраф в размере 3000 евро.
Полиция в Аргентине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
18 октября, 17:19
 
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