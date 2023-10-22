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Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России - РИА Новости, 22.10.2023
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00:50 22.10.2023 (обновлено: 09:35 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/berbok-1904440090.html
Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России
Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России - РИА Новости, 22.10.2023
Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует тщательнее подбирать слова, говоря о России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T00:50
2023-10-22T09:35
в мире
россия
германия
герхард шредер
анналена бербок
евросоюз
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует тщательнее подбирать слова, говоря о России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung."Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелеными" и Анналеной Бэрбок, то это неправильно", — сказал политик.По его мнению, главе МИД ФРГ следует держать собственные эмоции при себе.Министр иностранных дел Германии не раз критиковала Россию. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.Кроме того, в начале октября на выездном заседании министров иностранных дел Бербок заявила, что будущее Украины находится в ЕС, в "сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.
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в мире, россия, германия, герхард шредер, анналена бербок, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Герхард Шредер, Анналена Бербок, Евросоюз
Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Бербок держать эмоции при себе, говоря о России

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует тщательнее подбирать слова, говоря о России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung.
«
"Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелеными" и Анналеной Бэрбок, то это неправильно", — сказал политик.
По его мнению, главе МИД ФРГ следует держать собственные эмоции при себе.
Министр иностранных дел Германии не раз критиковала Россию. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
Кроме того, в начале октября на выездном заседании министров иностранных дел Бербок заявила, что будущее Украины находится в ЕС, в "сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.
Глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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В миреРоссияГерманияГерхард ШредерАнналена БербокЕвросоюз
 
 
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