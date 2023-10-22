https://ria.ru/20231022/berbok-1904440090.html

Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России

Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России - РИА Новости, 22.10.2023

Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует тщательнее подбирать слова, говоря о России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T00:50

2023-10-22T00:50

2023-10-22T09:35

в мире

россия

германия

герхард шредер

анналена бербок

евросоюз

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует тщательнее подбирать слова, говоря о России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung."Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелеными" и Анналеной Бэрбок, то это неправильно", — сказал политик.По его мнению, главе МИД ФРГ следует держать собственные эмоции при себе.Министр иностранных дел Германии не раз критиковала Россию. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.Кроме того, в начале октября на выездном заседании министров иностранных дел Бербок заявила, что будущее Украины находится в ЕС, в "сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.

https://ria.ru/20231013/berbok-1902437870.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, германия, герхард шредер, анналена бербок, евросоюз