Так нельзя. Шредер осадил Бербок после эмоциональных слов о России
Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Бербок держать эмоции при себе, говоря о России
© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует тщательнее подбирать слова, говоря о России, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung.
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"Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелеными" и Анналеной Бэрбок, то это неправильно", — сказал политик.
По его мнению, главе МИД ФРГ следует держать собственные эмоции при себе.
Министр иностранных дел Германии не раз критиковала Россию. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
Кроме того, в начале октября на выездном заседании министров иностранных дел Бербок заявила, что будущее Украины находится в ЕС, в "сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.