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В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус - РИА Новости, 22.10.2023
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11:40 22.10.2023 (обновлено: 11:50 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html
В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус
В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус - РИА Новости, 22.10.2023
В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус
Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичном главке МВД РФ. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:40
2023-10-22T11:50
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичном главке МВД РФ. "На Ленинском проспекте произошло возгорание автобуса. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ДТП автобус не попадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок", ЧП произошло в воскресенье около 10.55 часов в районе дома 99 на Ленинском проспекте с автобусом 317 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20"."По предварительным данным, водитель заметил возгорание в районе моторного отсека и предпринял все необходимые меры. Автобус следовал на маршрут без пассажиров", - рассказали в пресс-службе, подтвердив, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус

В Москве на Ленинском проспекте произошло возгорание автобуса

© ДТП и ЧП МОСКВА и МО/TelegramНа Ленинском проспекте в Москве произошло возгорание автобуса
На Ленинском проспекте в Москве произошло возгорание автобуса
© ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram
На Ленинском проспекте в Москве произошло возгорание автобуса
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичном главке МВД РФ.
"На Ленинском проспекте произошло возгорание автобуса. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в ДТП автобус не попадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок", ЧП произошло в воскресенье около 10.55 часов в районе дома 99 на Ленинском проспекте с автобусом 317 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20".
"По предварительным данным, водитель заметил возгорание в районе моторного отсека и предпринял все необходимые меры. Автобус следовал на маршрут без пассажиров", - рассказали в пресс-службе, подтвердив, что пострадавших нет.
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