https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус - РИА Новости, 22.10.2023

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус

Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичном главке МВД РФ. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:40

2023-10-22T11:40

2023-10-22T11:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичном главке МВД РФ. "На Ленинском проспекте произошло возгорание автобуса. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ДТП автобус не попадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок", ЧП произошло в воскресенье около 10.55 часов в районе дома 99 на Ленинском проспекте с автобусом 317 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20"."По предварительным данным, водитель заметил возгорание в районе моторного отсека и предпринял все необходимые меры. Автобус следовал на маршрут без пассажиров", - рассказали в пресс-службе, подтвердив, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва