https://ria.ru/20231022/ataki-1904530467.html

"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном

"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 22.10.2023

"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Ливанское движение "Хезболлах" атаковало в воскресенье опорные пункты армии Израиля в Байад Блида и Малькия на южной границе Ливана, сообщается в полученной РИА РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:38

2023-10-22T18:38

2023-10-22T18:38

в мире

израиль

ливан

сектор газа

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало в воскресенье опорные пункты армии Израиля в Байад Блида и Малькия на южной границе Ливана, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления шиитского движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали в воскресенья вечером позиции в Байад Блида и Малькия", - написано в коммюнике. Удары были нанесены противотанковыми ракетами и ствольной артиллерией. "Есть подтвержденные поражения целей", - отмечено в заявлении. Ранее в "Хезболлах" заявили о гибели пятерых своих бойцов в результате ударов ЦАХАЛ по южному Ливане. С начала военной операции Израиля в Секторе Газа, резко обострилась обстановка на ливано-израильской границе, где "Хезболлах" и армия Израиля ежедневно обмениваются ударами. Артиллерия и авиация ЦАХАЛ бьет в том числе и по ливанским пограничным деревням. В результате чего есть погибшие и раненные среди мирного населения, среди погибших двое журналистов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, ливан, сектор газа, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году