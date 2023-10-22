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"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 22.10.2023
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18:38 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/ataki-1904530467.html
"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном
"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 22.10.2023
"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Ливанское движение "Хезболлах" атаковало в воскресенье опорные пункты армии Израиля в Байад Блида и Малькия на южной границе Ливана, сообщается в полученной РИА РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:38
2023-10-22T18:38
в мире
израиль
ливан
сектор газа
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало в воскресенье опорные пункты армии Израиля в Байад Блида и Малькия на южной границе Ливана, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления шиитского движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали в воскресенья вечером позиции в Байад Блида и Малькия", - написано в коммюнике. Удары были нанесены противотанковыми ракетами и ствольной артиллерией. "Есть подтвержденные поражения целей", - отмечено в заявлении. Ранее в "Хезболлах" заявили о гибели пятерых своих бойцов в результате ударов ЦАХАЛ по южному Ливане. С начала военной операции Израиля в Секторе Газа, резко обострилась обстановка на ливано-израильской границе, где "Хезболлах" и армия Израиля ежедневно обмениваются ударами. Артиллерия и авиация ЦАХАЛ бьет в том числе и по ливанским пограничным деревням. В результате чего есть погибшие и раненные среди мирного населения, среди погибших двое журналистов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
ливан
сектор газа
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в мире, израиль, ливан, сектор газа, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Сектор Газа, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что атаковала две позиции ЦАХАЛ на границе с Ливаном

"Хезболла" заявила, что атаковала две опорные пункты ЦАХАЛ на границе с Ливаном

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало в воскресенье опорные пункты армии Израиля в Байад Блида и Малькия на южной границе Ливана, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления шиитского движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали в воскресенья вечером позиции в Байад Блида и Малькия", - написано в коммюнике.
Удары были нанесены противотанковыми ракетами и ствольной артиллерией. "Есть подтвержденные поражения целей", - отмечено в заявлении.
Ранее в "Хезболлах" заявили о гибели пятерых своих бойцов в результате ударов ЦАХАЛ по южному Ливане.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
С начала военной операции Израиля в Секторе Газа, резко обострилась обстановка на ливано-израильской границе, где "Хезболлах" и армия Израиля ежедневно обмениваются ударами. Артиллерия и авиация ЦАХАЛ бьет в том числе и по ливанским пограничным деревням. В результате чего есть погибшие и раненные среди мирного населения, среди погибших двое журналистов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванСектор ГазаХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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