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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:03
2023-10-22T05:03
2023-10-22T09:25
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества", — сказал он.Кроме того, подразделения "Центра" поразили примерно 170 целей, в том числе два командно-наблюдательных и пять опорных пунктов украинских войск, добавил Савчук.По его словам, во время контрбатарейной борьбы российские военнослужащие вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии, уничтожив около 100 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30.По информации Минобороны, за минувшую неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял там около тысячи человек, два танка, свыше 20 бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий.
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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: Российские войска отразили 4 атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ
в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества", — сказал он.
Кроме того, подразделения "Центра" поразили примерно 170 целей, в том числе два командно-наблюдательных и пять опорных пунктов украинских войск, добавил Савчук.
По его словам, во время контрбатарейной борьбы российские военнослужащие вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии, уничтожив около 100 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30.
По информации Минобороны, за минувшую неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял там около тысячи человек, два танка, свыше 20 бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий.
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