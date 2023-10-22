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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.10.2023 (обновлено: 09:25 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ataki-1904449280.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:03
2023-10-22T09:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества", — сказал он.Кроме того, подразделения "Центра" поразили примерно 170 целей, в том числе два командно-наблюдательных и пять опорных пунктов украинских войск, добавил Савчук.По его словам, во время контрбатарейной борьбы российские военнослужащие вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии, уничтожив около 100 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30.По информации Минобороны, за минувшую неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял там около тысячи человек, два танка, свыше 20 бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий.
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вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: Российские войска отразили 4 атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества", — сказал он.
Кроме того, подразделения "Центра" поразили примерно 170 целей, в том числе два командно-наблюдательных и пять опорных пунктов украинских войск, добавил Савчук.
По его словам, во время контрбатарейной борьбы российские военнослужащие вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии, уничтожив около 100 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30.
По информации Минобороны, за минувшую неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял там около тысячи человек, два танка, свыше 20 бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий.
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