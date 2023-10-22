"Трудно избежать". Американский полковник предупредил о риске Армагеддона
Экс-советник Пентагона: решения Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону
© AP Photo / Petr David JosekАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
© AP Photo / Petr David Josek
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
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"На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", — отметил он.
Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Туда же прибыл и американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой также прибыл. Другой авианосец , "Дуайт Эйзенхауэр", также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля.
В МИД России предупредили, что наращивание иностранного военного присутствия в зоне палестино-израильского конфликта неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.