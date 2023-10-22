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"Трудно избежать". Американский полковник предупредил о риске Армагеддона - РИА Новости, 22.10.2023
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04:28 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/armageddon-1904448495.html
"Трудно избежать". Американский полковник предупредил о риске Армагеддона
"Трудно избежать". Американский полковник предупредил о риске Армагеддона - РИА Новости, 22.10.2023
"Трудно избежать". Американский полковник предупредил о риске Армагеддона
Обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена, написал бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T04:28
2023-10-22T04:28
в мире
израиль
сша
средиземное море
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если &quot;Хезболла&quot; нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля&quot;, — отметил он.Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Туда же прибыл и американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой также прибыл. Другой авианосец , "Дуайт Эйзенхауэр", также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля.В МИД России предупредили, что наращивание иностранного военного присутствия в зоне палестино-израильского конфликта неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, средиземное море, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Средиземное море, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Министерство обороны США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Трудно избежать". Американский полковник предупредил о риске Армагеддона

Экс-советник Пентагона: решения Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону

© AP Photo / Petr David JosekАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", — отметил он.

Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Туда же прибыл и американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой также прибыл. Другой авианосец , "Дуайт Эйзенхауэр", также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля.
В МИД России предупредили, что наращивание иностранного военного присутствия в зоне палестино-израильского конфликта неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Вчера, 13:06
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
 
В миреИзраильСШАСредиземное мореДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСМинистерство обороны СШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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