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Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов - РИА Новости, 22.10.2023
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23:48 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/argentina-1904565322.html
Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов
Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов - РИА Новости, 22.10.2023
Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов
Многие аргентинцы, проголосовавшие на выборах президента страны, признались, что не верят в то, что с приходом нового лидера Аргентина сможет выйти из кризиса,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T23:48
2023-10-22T23:48
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Многие аргентинцы, проголосовавшие на выборах президента страны, признались, что не верят в то, что с приходом нового лидера Аргентина сможет выйти из кризиса, передает РИА Новости. Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. "Ни один из трёх кандидатов, у которых есть возможность победить, не сможет решить всех проблем", - поделилась своими мыслями Грасиела, которая уже вышла на пенсию. "Из кризиса будет очень тяжело выбраться", - добавила она. С ней согласен и 45-летний Андрес. "Все кандидаты одинаковы, все они плохи, среди них есть те, кто хуже, и те, кто получше", - сказал он. Молодая женщина Лусия рассказала, что в свой конверт не вложила ни одного бюллетеня, таким образом, аннулировав свой голос. "Никогда ничего не меняется, у меня ничего нет и никогда не было, я должна продолжать работать, помогая моей семье", - сказала, в свою очередь, Мария, которая добавила, что ей все равно, кто одержит победу. "Я всю жизнь работала и все, чего я хочу, это иметь возможность работать дальше", - согласна с ней Вивьяна. Большинство аргентинцев, с которыми удалось поговорить РИА Новости, хотели бы, чтобы новый президент был выбран уже 22 октября. Для этого кандидату нужно набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%. "Мне бы хотелось, чтобы все завершилось сегодня, пусть уже прекратится эта агония", - сказала Лусьяна.
https://ria.ru/20230928/ekspert-1899164824.html
https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html
https://ria.ru/20231012/argentina-1902322791.html
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов

Аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов президента

© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Многие аргентинцы, проголосовавшие на выборах президента страны, признались, что не верят в то, что с приходом нового лидера Аргентина сможет выйти из кризиса, передает РИА Новости.
Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Эксперт заявил, что выборы в Аргентине не повлияют на ее вступление в БРИКС
28 сентября, 12:49
"Ни один из трёх кандидатов, у которых есть возможность победить, не сможет решить всех проблем", - поделилась своими мыслями Грасиела, которая уже вышла на пенсию. "Из кризиса будет очень тяжело выбраться", - добавила она.
С ней согласен и 45-летний Андрес. "Все кандидаты одинаковы, все они плохи, среди них есть те, кто хуже, и те, кто получше", - сказал он.
Молодая женщина Лусия рассказала, что в свой конверт не вложила ни одного бюллетеня, таким образом, аннулировав свой голос.
Женщина на избирательном участке в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Процедура выборов президента Аргентины
Вчера, 01:06
"Никогда ничего не меняется, у меня ничего нет и никогда не было, я должна продолжать работать, помогая моей семье", - сказала, в свою очередь, Мария, которая добавила, что ей все равно, кто одержит победу.
"Я всю жизнь работала и все, чего я хочу, это иметь возможность работать дальше", - согласна с ней Вивьяна.
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Большинство аргентинцев, с которыми удалось поговорить РИА Новости, хотели бы, чтобы новый президент был выбран уже 22 октября. Для этого кандидату нужно набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.
"Мне бы хотелось, чтобы все завершилось сегодня, пусть уже прекратится эта агония", - сказала Лусьяна.
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