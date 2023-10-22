https://ria.ru/20231022/argentina-1904565322.html

Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов

Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов - РИА Новости, 22.10.2023

Опрошенные аргентинцы заявили, что не верят в светлое будущее после выборов

Многие аргентинцы, проголосовавшие на выборах президента страны, признались, что не верят в то, что с приходом нового лидера Аргентина сможет выйти из кризиса,... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T23:48

2023-10-22T23:48

2023-10-22T23:48

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Многие аргентинцы, проголосовавшие на выборах президента страны, признались, что не верят в то, что с приходом нового лидера Аргентина сможет выйти из кризиса, передает РИА Новости. Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. "Ни один из трёх кандидатов, у которых есть возможность победить, не сможет решить всех проблем", - поделилась своими мыслями Грасиела, которая уже вышла на пенсию. "Из кризиса будет очень тяжело выбраться", - добавила она. С ней согласен и 45-летний Андрес. "Все кандидаты одинаковы, все они плохи, среди них есть те, кто хуже, и те, кто получше", - сказал он. Молодая женщина Лусия рассказала, что в свой конверт не вложила ни одного бюллетеня, таким образом, аннулировав свой голос. "Никогда ничего не меняется, у меня ничего нет и никогда не было, я должна продолжать работать, помогая моей семье", - сказала, в свою очередь, Мария, которая добавила, что ей все равно, кто одержит победу. "Я всю жизнь работала и все, чего я хочу, это иметь возможность работать дальше", - согласна с ней Вивьяна. Большинство аргентинцев, с которыми удалось поговорить РИА Новости, хотели бы, чтобы новый президент был выбран уже 22 октября. Для этого кандидату нужно набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%. "Мне бы хотелось, чтобы все завершилось сегодня, пусть уже прекратится эта агония", - сказала Лусьяна.

https://ria.ru/20230928/ekspert-1899164824.html

https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html

https://ria.ru/20231012/argentina-1902322791.html

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html

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в мире, аргентина