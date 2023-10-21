https://ria.ru/20231021/zelandiya-1904284626.html

Ученый опроверг гипотезу о седьмом затонувшем континенте Зеландия

Ученый опроверг гипотезу о седьмом затонувшем континенте Зеландия - РИА Новости, 21.10.2023

Ученый опроверг гипотезу о седьмом затонувшем континенте Зеландия

Так называемая "Зеландия", которую некоторые ученые предлагают признать седьмым континентом Земли, является шельфовой зоной Новой Зеландии, называть ее... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T03:17

2023-10-21T03:17

2023-10-21T03:17

наука

новая зеландия

земля

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900914410_0:37:3076:1767_1920x0_80_0_0_437390159f7af4d46fb343deabdd0244.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Так называемая "Зеландия", которую некоторые ученые предлагают признать седьмым континентом Земли, является шельфовой зоной Новой Зеландии, называть ее материком лишь потому, что она "возвышается" над глубинами океана, ошибочно, заявил РИА Новости доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Дмитрий Логинов. Идея о существовании седьмого континента, Зеландии, обсуждается с XIX века. Ее сторонники утверждают, что Новая Зеландия — лишь малая часть огромного осколка древнего суперконтинента Гондваны, почти полностью скрытого в океане. В октябре этого года новозеландский ученый Ник Мортимер заявил о создании точной карты затонувшего континента. "Только по беглому взгляду на батиметрическую карту (отображает рельеф дна океанов – ред.) судить об открытии нового материка нельзя, иначе всё сведется к и так известным фактам, что шельф является продолжением материка как в геологическом, так и в географическом плане. В данном случае речь как раз идет скорее не о новом материке, а о шельфовой зоне Новой Зеландии, то есть части земной коры материкового типа, которая сравнительно неглубоко находится под водой", - сказал Логинов. Он отметил, что в случае признания "Зеландии" назвать новыми континентами можно любые подводные возвышения на фоне глубин океана. На такой статус претендуют, например, Кергеленское плато или "хребет 90-го градуса" в Индийском океане. Ученый считает ошибкой следовать такой логике. "Стоит сказать, что известный полуостров Индостан на самом деле признан субконтинентом, отделившимся от острова Мадагаскар более 90 миллионов лет назад. Он стал катализатором образования Гималаев и даже Уральских гор. Так что если и говорить о новой "Зеландии" с позиций затонувшего крупного массива земной коры, то это скорее некий субконтинент с собственной тектонической плитой", - добавил Логинов. Ученый подчеркнул, что даже в этом отношении Зеландия "неполноценна", поскольку делится пополам Австралийской и Тихоокеанской литосферными плитами.

https://ria.ru/20230212/bermudy-1851200136.html

новая зеландия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новая зеландия, земля, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)