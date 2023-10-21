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Эксперты назвали лучшие заповедники для наблюдения за дикими животными

Эксперты назвали лучшие заповедники для наблюдения за дикими животными - РИА Новости, 21.10.2023

Эксперты назвали лучшие заповедники для наблюдения за дикими животными

Эксперты определили пять мест в России, где можно наблюдать за животными в естественной среде обитания, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T03:41

2023-10-21T03:41

2023-10-21T03:41

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эксперты определили пять мест в России, где можно наблюдать за животными в естественной среде обитания, сообщает МТС Travel.Центрально-Лесной заповедник, Тверская областьТам обитают более 200 видов птиц и 50 видов млекопитающих, в том числе краснокнижные беркут, черный аист, сапсан. По территории заповедника проложены экомаршруты, все перемещения возможны только с гидом.В конце августа и сентябре гостям предлагают понаблюдать за бурым медведем, для них организуют подкормочные площадки — поляны, засеянные овсом. Весной в заказнике проводят экскурсии, где можно встретить глухаря и тетерева.Для визита нужно заранее записаться, сбор с туриста — 162 рубля. Экскурсия с демонстрацией медведя для одного-двух путешественников стоит от пяти рублей, наблюдение за током тетеревов и глухарей — от четырех тысяч рублей.Заповедник "Остров Врангеля", Чукотский автономный округ"Остров Врангеля" — самый северный заповедник России. Его территория площадью более двух миллионов гектаров охватывает острова Врангеля и Геральд, а также прилегающую акваторию. Остров Врангеля — место обитания белого медведя и моржа. Здесь также гнездится белый гусь, обитает овцебык. На островах выявлено около 40 эндемичных видов растений, птиц и млекопитающих.Заповедник предлагает девять турмаршрутов продолжительностью от одного до девяти дней с передвижением на квадроциклах, вездеходах, судах. Каждый из маршрутов акцентирует внимание на определённых животных: белых медведях, совах, песцах.Для наблюдения за белыми медведями и моржами можно отправиться по маршруту №2 на квадроциклах или вездеходах либо по маршруту №8 на надувных лодках. Оба маршрута проходят в районе косы Сомнительной и в заливе Красина — местах отдыха медведей, часто – с детенышами. Завершается маршрут около лежбища моржей.Посетить заповедник можно только организованными группами после подачи заявки в дирекцию и получения разрешения.Добраться до "Остров Врангеля" можно через город Певек, далее – вертолетом. Более комфортный вариант — на судне в составе тура.Забайкальский национальный парк, БурятияНацпарк – это 269 тысяч гектаров у побережья Байкала и более 36 тысяч гектаров акватории озера, в том числе Ушканьи острова, где есть лежбища нерп. В заповеднике также обитают медведи, волки, лисы, орланы-белохвосты, филины, бакланы.Туристам предлагаются многодневные и однодневные экскурсии. Маршрут к лежбищам нерпы начинается с прогулки по Чивыркуйскому заливу от поселка Монахово к острову Тонкий. В июле-августе на скалах вокруг островов собираются сотни нерп. На острове оборудована тропа со смотровой площадкой.Разрешение на посещение оформляют на КПП при въезде и в визит-центрах парка. Сбор за экскурсию "К лежбищу Байкальской нерпы" сейчас стоит 2,5 тысячи рублей. Добраться до поселка Монахово можно из Улан-Удэ на автомобиле или такси, часть маршрута можно проехать на автобусе.Сайлюгемский нацпарк, Республика АлтайЗаповедник занимает малонаселенную территорию Кош-Агачского района на границе с Монголией. Здесь обитают краснокнижный снежный барс и самый крупный горный баран — аргали. На территории также проживают горный козел, дикий кот манул, сибирская кабарга, росомаха, горностай.Нацпарк предлагает многодневные маршруты по трем кластерам и однодневные экскурсии из Кош-Агача.За бараном аргали наблюдают в кластере "Сайлюгем". Часть пути туристы преодолевают на машинах высокой проходимости, далее — пешком. Путешественники поднимаются буквально звериными тропами. Некоторым туристам удается запечатлеть свадебные бои самцов и самок с детенышами. Бонусом – наблюдение за сурками, сусликами, пищухами. Высока вероятность увидеть грифов, степных орлов и беркутов. Иногда встречается гриф бородач — одна из самых редких и больших птиц на земле.Чтобы попасть в нацпарк, необходимо заранее направить заявку в дирекцию и получить билет. Плата за посещение — 200 рублей, стоимость экскурсий зависит от маршрута и количества дней. Так, однодневная экскурсия в долину Саржематы стоит 12,9 тысячи рублей за группу из шести посетителей. Территория парка находится в приграничной зоне, поэтому путешественникам необходимо иметь при себе паспорт, а для посещения отдельных мест в пятикилометровой полосе от границы нужен пропуск Пограничного управления ФСБ РФ.Добраться до места проведения экскурсий можно из Горно-Алтайска рейсовым автобусом или на такси.Даурский заповедник, Забайкальский крайПриродный биосферный заповедник "Даурский" расположен на стыке России, Монголии и Китая. Здесь обитают дзерены (зобатые антилопы) и реликтовые чайки, редкие даурские журавли, дрофы, манулы.Заповедник предлагает однодневные экологические экскурсии. Маршрут "Заповедный Торей" проходит в районе Торейских озер — месте обитания дзеренов. Рассмотреть их непросто, ведь скорость передвижения антилоп — до 80 километров в час. Но во время миграции весной и осенью животные объединяются в стада по несколько тысяч особей. Кроме того, на экскурсии туристы наблюдают за редкими птицами и встречают верблюдов.Посещение Даурского заповедника возможно по предварительной заявке, летом ее нужно подавать минимум за две недели. Плата за посещение — 140 рублей. Экскурсия "Заповедный Торей" стоит от восьми тысячи рублей на группу до 15 гостей, при наличии собственного автомобиля — от четырех тысяч рублей за посещение территории с гидом заповедника.Отправляться в заказник удобно из Читы. Оттуда на такси или автобусе можно доехать до села Нижний Цасучей, где стартуют экскурсионные маршруты.

https://ria.ru/20231007/yugra-1900415303.html

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