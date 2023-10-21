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ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля
ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля - РИА Новости, 21.10.2023
ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля
В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек, заявил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:43
2023-10-21T12:43
2023-10-21T13:19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт — РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек, заявил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари."На данный момент мы уведомили семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Цифра может измениться в ближайшие дни", — сказал он.Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся 203 человека.Накануне стало известно об освобождении из плена двух гражданок США, у которых есть также гражданство Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля
Армия Израиля: число людей в списке заложников ХАМАС возросло до 210
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт — РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек, заявил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«
"На данный момент мы уведомили семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Цифра может измениться в ближайшие дни", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся 203 человека.
Накануне стало известно об освобождении из плена двух гражданок США
, у которых есть также гражданство Израиля
.
Израильские уроки для России
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.