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ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля

ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля - РИА Новости, 21.10.2023

ХАМАС держит в заложниках 210 человек, заявила Армия обороны Израиля

В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек, заявил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:43

2023-10-21T12:43

2023-10-21T13:19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт — РИА Новости. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек, заявил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари."На данный момент мы уведомили семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Цифра может измениться в ближайшие дни", — сказал он.Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся 203 человека.Накануне стало известно об освобождении из плена двух гражданок США, у которых есть также гражданство Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году