Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/zalozhniki-1904303993.html
Посол Ирана рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе
Посол Ирана рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
Посол Ирана рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе
Посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти выступил в Бангкоке на пресс-конференции НПО "Кампания солидарности с Палестиной (Таиланд)" и рассказал об усилиях... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T09:59
2023-10-21T09:59
в мире
израиль
иран
таиланд
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти выступил в Бангкоке на пресс-конференции НПО "Кампания солидарности с Палестиной (Таиланд)" и рассказал об усилиях Ирана по освобождению таиландских граждан, находящихся в заложниках у движения ХАМАС, сообщает в субботу газета Bangkok Post. По последним данным МИД Таиланда, в заложниках в секторе Газа находятся 19 граждан страны. Тридцать граждан Таиланда погибли в первые дни конфликта между Израилем и ХАМАС, еще 16 человек ранены. Все тайские заложники живы и здоровы, о них заботятся власти сектора Газа, все они размещены в палестинских семьях, сообщил журналистам посол, слова которого приводит газета. Нобахти сослался на состоявшиеся на прошлой неделе в Катаре переговоры между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, во время которых иранский президент просил об освобождении тайских и филиппинских заложников. По информации, переданной по результатам встречи в иранское посольство в Бангкоке, лидер ХАМАС заявил на переговорах с президентом Ирана, что ХАМАС "физически не может освободить заложников, пока Израиль регулярно обстреливает и бомбит территорию сектора Газа", в связи с опасностью бомбардировок для заложников. Несколько заложников из других стран уже погибли в результате израильских бомбардировок, передал посол слова лидера ХАМАС. "Около девяти иностранных заложников уже убиты в результате бомбардировок, но теперь ХАМАС старается размещать их в самых безопасных местах. Но вы же знаете, что бомбардировки случаются повсюду (в Газе – ред.), и обеспечивать безопасность заложников очень трудно", - сказал Нобахти, слова которого цитирует Bangkok Post. По словам посла, освобождение тайских заложников является в настоящий момент одним из приоритетов Ирана, сообщает газета. Президент Ирана довел на переговорах до сведения руководства ХАМАС, что "тайцы для иранцев – как братья и сестры", и потому освобождение тайских заложников является первоочередной задачей, говорится в сообщении. Дипломат также заявил, что ХАМАС готов к переговорам с Израилем и выразил надежду на то, что Израиль в ближайшее время сядет за стол переговоров с ХАМАС. Он высоко оценил "нейтральную позицию Таиланда по отношению к конфликту в Палестине", пишет газета. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
израиль
иран
таиланд
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df2ef52a56b72c92bc2f8811aa5dddba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, таиланд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Иран, Таиланд, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Посол Ирана рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе

Посол Ирана Нобахти рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти выступил в Бангкоке на пресс-конференции НПО "Кампания солидарности с Палестиной (Таиланд)" и рассказал об усилиях Ирана по освобождению таиландских граждан, находящихся в заложниках у движения ХАМАС, сообщает в субботу газета Bangkok Post.
По последним данным МИД Таиланда, в заложниках в секторе Газа находятся 19 граждан страны. Тридцать граждан Таиланда погибли в первые дни конфликта между Израилем и ХАМАС, еще 16 человек ранены.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Все тайские заложники живы и здоровы, о них заботятся власти сектора Газа, все они размещены в палестинских семьях, сообщил журналистам посол, слова которого приводит газета.
Нобахти сослался на состоявшиеся на прошлой неделе в Катаре переговоры между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, во время которых иранский президент просил об освобождении тайских и филиппинских заложников.
По информации, переданной по результатам встречи в иранское посольство в Бангкоке, лидер ХАМАС заявил на переговорах с президентом Ирана, что ХАМАС "физически не может освободить заложников, пока Израиль регулярно обстреливает и бомбит территорию сектора Газа", в связи с опасностью бомбардировок для заложников.
Несколько заложников из других стран уже погибли в результате израильских бомбардировок, передал посол слова лидера ХАМАС. "Около девяти иностранных заложников уже убиты в результате бомбардировок, но теперь ХАМАС старается размещать их в самых безопасных местах. Но вы же знаете, что бомбардировки случаются повсюду (в Газе – ред.), и обеспечивать безопасность заложников очень трудно", - сказал Нобахти, слова которого цитирует Bangkok Post.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
По словам посла, освобождение тайских заложников является в настоящий момент одним из приоритетов Ирана, сообщает газета.
Президент Ирана довел на переговорах до сведения руководства ХАМАС, что "тайцы для иранцев – как братья и сестры", и потому освобождение тайских заложников является первоочередной задачей, говорится в сообщении.
Дипломат также заявил, что ХАМАС готов к переговорам с Израилем и выразил надежду на то, что Израиль в ближайшее время сядет за стол переговоров с ХАМАС. Он высоко оценил "нейтральную позицию Таиланда по отношению к конфликту в Палестине", пишет газета.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
 
В миреИзраильИранТаиландХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала