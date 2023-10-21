Посол Ирана рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе

БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти выступил в Бангкоке на пресс-конференции НПО "Кампания солидарности с Палестиной (Таиланд)" и рассказал об усилиях Ирана по освобождению таиландских граждан, находящихся в заложниках у движения ХАМАС, сообщает в субботу газета Bangkok Post. По последним данным МИД Таиланда, в заложниках в секторе Газа находятся 19 граждан страны. Тридцать граждан Таиланда погибли в первые дни конфликта между Израилем и ХАМАС, еще 16 человек ранены. Все тайские заложники живы и здоровы, о них заботятся власти сектора Газа, все они размещены в палестинских семьях, сообщил журналистам посол, слова которого приводит газета. Нобахти сослался на состоявшиеся на прошлой неделе в Катаре переговоры между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, во время которых иранский президент просил об освобождении тайских и филиппинских заложников. По информации, переданной по результатам встречи в иранское посольство в Бангкоке, лидер ХАМАС заявил на переговорах с президентом Ирана, что ХАМАС "физически не может освободить заложников, пока Израиль регулярно обстреливает и бомбит территорию сектора Газа", в связи с опасностью бомбардировок для заложников. Несколько заложников из других стран уже погибли в результате израильских бомбардировок, передал посол слова лидера ХАМАС. "Около девяти иностранных заложников уже убиты в результате бомбардировок, но теперь ХАМАС старается размещать их в самых безопасных местах. Но вы же знаете, что бомбардировки случаются повсюду (в Газе – ред.), и обеспечивать безопасность заложников очень трудно", - сказал Нобахти, слова которого цитирует Bangkok Post. По словам посла, освобождение тайских заложников является в настоящий момент одним из приоритетов Ирана, сообщает газета. Президент Ирана довел на переговорах до сведения руководства ХАМАС, что "тайцы для иранцев – как братья и сестры", и потому освобождение тайских заложников является первоочередной задачей, говорится в сообщении. Дипломат также заявил, что ХАМАС готов к переговорам с Израилем и выразил надежду на то, что Израиль в ближайшее время сядет за стол переговоров с ХАМАС. Он высоко оценил "нейтральную позицию Таиланда по отношению к конфликту в Палестине", пишет газета. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти выступил в Бангкоке на пресс-конференции НПО "Кампания солидарности с Палестиной (Таиланд)" и рассказал об усилиях Ирана по освобождению таиландских граждан, находящихся в заложниках у движения ХАМАС, сообщает в субботу газета Bangkok Post.
По последним данным МИД Таиланда, в заложниках в секторе Газа находятся 19 граждан страны. Тридцать граждан Таиланда погибли в первые дни конфликта между Израилем и ХАМАС, еще 16 человек ранены.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Все тайские заложники живы и здоровы, о них заботятся власти сектора Газа, все они размещены в палестинских семьях, сообщил журналистам посол, слова которого приводит газета.
Нобахти сослался на состоявшиеся на прошлой неделе в Катаре переговоры между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, во время которых иранский президент просил об освобождении тайских и филиппинских заложников.
По информации, переданной по результатам встречи в иранское посольство в Бангкоке, лидер ХАМАС заявил на переговорах с президентом Ирана, что ХАМАС "физически не может освободить заложников, пока Израиль регулярно обстреливает и бомбит территорию сектора Газа", в связи с опасностью бомбардировок для заложников.
Несколько заложников из других стран уже погибли в результате израильских бомбардировок, передал посол слова лидера ХАМАС. "Около девяти иностранных заложников уже убиты в результате бомбардировок, но теперь ХАМАС старается размещать их в самых безопасных местах. Но вы же знаете, что бомбардировки случаются повсюду (в Газе – ред.), и обеспечивать безопасность заложников очень трудно", - сказал Нобахти, слова которого цитирует Bangkok Post.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
По словам посла, освобождение тайских заложников является в настоящий момент одним из приоритетов Ирана, сообщает газета.
Президент Ирана довел на переговорах до сведения руководства ХАМАС, что "тайцы для иранцев – как братья и сестры", и потому освобождение тайских заложников является первоочередной задачей, говорится в сообщении.
Дипломат также заявил, что ХАМАС готов к переговорам с Израилем и выразил надежду на то, что Израиль в ближайшее время сядет за стол переговоров с ХАМАС. Он высоко оценил "нейтральную позицию Таиланда по отношению к конфликту в Палестине", пишет газета.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.