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СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми - РИА Новости, 21.10.2023
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми
Следователи возбудили дело после задержания жителя Свердловской области, причастного к нападениям на девушек в Перми, следует из данных регионального СК РФ. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T21:56
2023-10-21T21:56
2023-10-21T21:56
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело после задержания жителя Свердловской области, причастного к нападениям на девушек в Перми, следует из данных регионального СК РФ. "В Перми был задержан житель Свердловской области, подозреваемый в преступлении против половой свободы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством)", - сообщается в Telegram-канале регионального ведомства. Следователи располагают данными о нападении мужчины у дома на проспекте Декабристов (Индустриальный район города) на 18-летнюю девушку: подозреваемый схватил "жертву", угрожал ей убийством, пытался совершить в отношении нее "иные действия сексуального характера". Однако нападавшего спугнул житель соседнего дома: мужчина закричал, увидев происходящее. Ранее в пермских сообществах в соцсетях была опубликована информация о еще двух нападениях на молодых женщин в Индустриальном районе Перми, примерно там же, где пострадала 18-летняя пермячка. После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, которого к 21 октября задержали сотрудники уголовного розыска.
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происшествия, пермь, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми
СК: на жителя Свердловской области, напавшего на девушек в Перми, завели дело
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости.
Следователи возбудили дело после задержания жителя Свердловской области, причастного к нападениям на девушек в Перми, следует из данных
регионального СК РФ.
"В Перми был задержан житель Свердловской области, подозреваемый в преступлении против половой свободы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством)", - сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.
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Следователи располагают данными о нападении мужчины у дома на проспекте Декабристов (Индустриальный район города) на 18-летнюю девушку: подозреваемый схватил "жертву", угрожал ей убийством, пытался совершить в отношении нее "иные действия сексуального характера". Однако нападавшего спугнул житель соседнего дома: мужчина закричал, увидев происходящее.
Ранее в пермских сообществах в соцсетях была опубликована информация о еще двух нападениях на молодых женщин в Индустриальном районе Перми, примерно там же, где пострадала 18-летняя пермячка. После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, которого к 21 октября задержали сотрудники уголовного розыска.
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