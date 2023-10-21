Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/zaderzhanie-1904425228.html
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми - РИА Новости, 21.10.2023
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми
Следователи возбудили дело после задержания жителя Свердловской области, причастного к нападениям на девушек в Перми, следует из данных регионального СК РФ. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T21:56
2023-10-21T21:56
происшествия
пермь
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело после задержания жителя Свердловской области, причастного к нападениям на девушек в Перми, следует из данных регионального СК РФ. "В Перми был задержан житель Свердловской области, подозреваемый в преступлении против половой свободы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством)", - сообщается в Telegram-канале регионального ведомства. Следователи располагают данными о нападении мужчины у дома на проспекте Декабристов (Индустриальный район города) на 18-летнюю девушку: подозреваемый схватил "жертву", угрожал ей убийством, пытался совершить в отношении нее "иные действия сексуального характера". Однако нападавшего спугнул житель соседнего дома: мужчина закричал, увидев происходящее. Ранее в пермских сообществах в соцсетях была опубликована информация о еще двух нападениях на молодых женщин в Индустриальном районе Перми, примерно там же, где пострадала 18-летняя пермячка. После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, которого к 21 октября задержали сотрудники уголовного розыска.
https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887308743.html
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898228682.html
пермь
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после задержания мужчины, напавшего на девушек в Перми

СК: на жителя Свердловской области, напавшего на девушек в Перми, завели дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело после задержания жителя Свердловской области, причастного к нападениям на девушек в Перми, следует из данных регионального СК РФ.
"В Перми был задержан житель Свердловской области, подозреваемый в преступлении против половой свободы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством)", - сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать
31 июля, 10:57
Следователи располагают данными о нападении мужчины у дома на проспекте Декабристов (Индустриальный район города) на 18-летнюю девушку: подозреваемый схватил "жертву", угрожал ей убийством, пытался совершить в отношении нее "иные действия сексуального характера". Однако нападавшего спугнул житель соседнего дома: мужчина закричал, увидев происходящее.
Ранее в пермских сообществах в соцсетях была опубликована информация о еще двух нападениях на молодых женщин в Индустриальном районе Перми, примерно там же, где пострадала 18-летняя пермячка. После этого полиция сообщила о причастности к инцидентам 45-летнего уроженца Свердловской области, которого к 21 октября задержали сотрудники уголовного розыска.
Последствия пожара под Пермью в селе Чайка
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью
23 сентября, 18:16
 
ПроисшествияПермьСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала