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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским войскам городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-21T23:54

2023-10-21T23:54

2023-10-22T00:03

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским войскам городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

херсон

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2023

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в мире, херсон, вооруженные силы рф