https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html

Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада

Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада - РИА Новости, 21.10.2023

Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:08

2023-10-21T18:08

2023-10-21T22:04

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БЕЛГРАД, 21 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым, он ожидает важных встреч по урегулированию кризиса в Брюсселе. В Белград в субботу прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. Разговор прошел за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам. "Тяжелая встреча с "пятеркой". Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе", — кратко написал сербский лидер в соцсетях и разместил фотографию со спецпредами стран Запада. Перед встречей Вучич указал, что Сербия — независимое и свободное суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России, и те, кто, напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне". "Президент" самопровозглашенной Республики Косово Вьоса Османи 5 октября заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС не введет санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.

https://ria.ru/20231006/kosovo-1901075007.html

https://ria.ru/20230529/serby-1874915706.html

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в мире, белград (город), сербия, косово, александр вучич, мирослав лайчак, андрей пленкович, евросоюз, нато, политика