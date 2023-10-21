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Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада - РИА Новости, 21.10.2023
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18:08 21.10.2023 (обновлено: 22:04 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html
Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада
Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада - РИА Новости, 21.10.2023
Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:08
2023-10-21T22:04
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БЕЛГРАД, 21 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым, он ожидает важных встреч по урегулированию кризиса в Брюсселе. В Белград в субботу прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. Разговор прошел за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам. "Тяжелая встреча с "пятеркой". Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе", — кратко написал сербский лидер в соцсетях и разместил фотографию со спецпредами стран Запада. Перед встречей Вучич указал, что Сербия — независимое и свободное суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России, и те, кто, напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне". "Президент" самопровозглашенной Республики Косово Вьоса Османи 5 октября заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС не введет санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.
https://ria.ru/20231006/kosovo-1901075007.html
https://ria.ru/20230529/serby-1874915706.html
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в мире, белград (город), сербия, косово, александр вучич, мирослав лайчак, андрей пленкович, евросоюз, нато, политика
В мире, Белград (город), Сербия, Косово, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Андрей Пленкович, Евросоюз, НАТО, Политика
Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада

Вучич: разговор со странами Запада по вопросу Косово и Метохии был тяжелым

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговор в субботу с представителями ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым, он ожидает важных встреч по урегулированию кризиса в Брюсселе.
В Белград в субботу прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. Разговор прошел за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам.
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"Тяжелая встреча с "пятеркой". Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе", — кратко написал сербский лидер в соцсетях и разместил фотографию со спецпредами стран Запада.
Перед встречей Вучич указал, что Сербия — независимое и свободное суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России, и те, кто, напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне".
"Президент" самопровозглашенной Республики Косово Вьоса Османи 5 октября заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС не введет санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.
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В миреБелград (город)СербияКосовоАлександр ВучичМирослав ЛайчакАндрей ПленковичЕвросоюзНАТОПолитика
 
 
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