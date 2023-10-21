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"В ближайшие недели". СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 21.10.2023 (обновлено: 19:23 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/vsu-1904382789.html
"В ближайшие недели". СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
"В ближайшие недели". СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
"В ближайшие недели". СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
Соединенные Штаты могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры, пишет Military Watch... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:26
2023-10-21T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
хамас
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры, пишет Military Watch Magazine.&quot;Поскольку Украина все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо: они смогут сократить инвестиции и заставить Киев вернуться за стол переговоров&quot;, — говорится в статье.По словам официальных лиц, снаряды могут быть доставлены в Израиль в ближайшие недели.Отмечается, что это происходит в тот момент, когда украинские войска уже несколько месяцев не могут прийти в себя после неудачных наступательных операций, а число жертв в их рядах исчисляется десятками тысяч.Нехватка оружия уже давно стала проблемой для ВСУ, добавляет автор. Тогда как российский оборонный сектор многократно увеличил производство боеприпасов для некоторых ключевых систем вооружений.Как признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По сведениям издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
https://ria.ru/20231021/vsu-1904354910.html
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в мире, израиль, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"В ближайшие недели". СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ

MWM: США могут вынудить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры, пишет Military Watch Magazine.
«

"Поскольку Украина все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо: они смогут сократить инвестиции и заставить Киев вернуться за стол переговоров", — говорится в статье.

По словам официальных лиц, снаряды могут быть доставлены в Израиль в ближайшие недели.
Отмечается, что это происходит в тот момент, когда украинские войска уже несколько месяцев не могут прийти в себя после неудачных наступательных операций, а число жертв в их рядах исчисляется десятками тысяч.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Нехватка оружия уже давно стала проблемой для ВСУ, добавляет автор. Тогда как российский оборонный сектор многократно увеличил производство боеприпасов для некоторых ключевых систем вооружений.
Как признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По сведениям издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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