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"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/vsu-1904306378.html
"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ
"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ
В рядах украинской армии сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:25
2023-10-21T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
ян гагин
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В рядах украинской армии сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас, несмотря на кризис призывного ресурса, они начинают призывать молодых людей. У них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе. Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям - таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать", - рассказал Гагин. Кроме того, он не исключил, что на Украине могут принять закон о мобилизации женщин. "Я так понимаю, Украина близка к этому закону, и об этом много говорят там. Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - считает он. При этом, подчеркнул Гагин, недооценивать противника не стоит. "Нельзя считать, что они всерьез выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор еще есть, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул Гагин.
https://ria.ru/20231021/plody-1904286792.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

Гагин заявил о нехватке кадров в ВСУ, туда начали агитировать несовершеннолетних

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В рядах украинской армии сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Сейчас, несмотря на кризис призывного ресурса, они начинают призывать молодых людей. У них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе. Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям - таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать", - рассказал Гагин.
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Кроме того, он не исключил, что на Украине могут принять закон о мобилизации женщин. "Я так понимаю, Украина близка к этому закону, и об этом много говорят там. Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - считает он.
При этом, подчеркнул Гагин, недооценивать противника не стоит. "Нельзя считать, что они всерьез выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор еще есть, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул Гагин.
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