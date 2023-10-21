https://ria.ru/20231021/vsu-1904306378.html

"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023

"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

В рядах украинской армии сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:25

2023-10-21T10:25

2023-10-21T10:25

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В рядах украинской армии сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас, несмотря на кризис призывного ресурса, они начинают призывать молодых людей. У них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе. Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям - таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать", - рассказал Гагин. Кроме того, он не исключил, что на Украине могут принять закон о мобилизации женщин. "Я так понимаю, Украина близка к этому закону, и об этом много говорят там. Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - считает он. При этом, подчеркнул Гагин, недооценивать противника не стоит. "Нельзя считать, что они всерьез выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор еще есть, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул Гагин.

https://ria.ru/20231021/plody-1904286792.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, ян гагин