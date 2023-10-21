Рейтинг@Mail.ru
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/vorontsov-1904433897.html
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу - РИА Новости, 21.10.2023
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу
Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T23:13
2023-10-21T23:13
россия
москва
происшествия
владимир воронцов (омбудсмен полиции)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_7:0:1307:731_1920x0_80_0_0_8dd4e6362e25394ca26430fdb835dc8a.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко. "Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей", - рассказал собеседник агентства. Люблинский суд Москвы в августе прошлого года приговорил Воронцова к пяти годам колонии общего режима, на 10 лет запретил ему администрировать сайты в интернете и лишил мужчину звания майора полиции. С мая 2020 года он находился вне воли. В окончательном обвинении Воронцову вменялось три эпизода по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), по одному эпизоду по пункту "г" части 2 статьи 163 (вымогательство в крупном размере) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Изначально МВД обвиняло Воронцова, прославившегося изобличительными постами о сотрудниках и работе ведомства, клевету, вымогательство, распространение порнографии и оскорбление представителей власти - всего 14 эпизодов. В ходе суда прокурор отказался от большинства из них. Как следует из материалов дела, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов разместил непристойные снимки в сети. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.
https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html
https://ria.ru/20230901/arest-1893762632.html
https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_169:0:1144:731_1920x0_80_0_0_8ff4329872ff94fff3de2415b65900db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия, владимир воронцов (омбудсмен полиции)
Россия, Москва, Происшествия, Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу

Автор "Омбудсмена полиции" Воронцов, осужденный на пять лет, вышел на свободу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко.
"Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей", - рассказал собеседник агентства.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Фигурантов дела о взломе телеграм-канала Блиновской оштрафовали
14 сентября, 22:27
Люблинский суд Москвы в августе прошлого года приговорил Воронцова к пяти годам колонии общего режима, на 10 лет запретил ему администрировать сайты в интернете и лишил мужчину звания майора полиции. С мая 2020 года он находился вне воли.
В окончательном обвинении Воронцову вменялось три эпизода по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), по одному эпизоду по пункту "г" части 2 статьи 163 (вымогательство в крупном размере) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Андрей Куршин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
1 сентября, 20:04
Изначально МВД обвиняло Воронцова, прославившегося изобличительными постами о сотрудниках и работе ведомства, клевету, вымогательство, распространение порнографии и оскорбление представителей власти - всего 14 эпизодов. В ходе суда прокурор отказался от большинства из них.
Как следует из материалов дела, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов разместил непристойные снимки в сети.
Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Петербурге арестовали администратора телеграм-канала неонацистов
30 августа, 18:35
 
РоссияМоскваПроисшествияВладимир Воронцов (Омбудсмен полиции)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала