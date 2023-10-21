https://ria.ru/20231021/vorontsov-1904433897.html

Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу

Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу - РИА Новости, 21.10.2023

Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу

Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T23:13

2023-10-21T23:13

2023-10-21T23:13

россия

москва

происшествия

владимир воронцов (омбудсмен полиции)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко. "Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей", - рассказал собеседник агентства. Люблинский суд Москвы в августе прошлого года приговорил Воронцова к пяти годам колонии общего режима, на 10 лет запретил ему администрировать сайты в интернете и лишил мужчину звания майора полиции. С мая 2020 года он находился вне воли. В окончательном обвинении Воронцову вменялось три эпизода по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), по одному эпизоду по пункту "г" части 2 статьи 163 (вымогательство в крупном размере) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Изначально МВД обвиняло Воронцова, прославившегося изобличительными постами о сотрудниках и работе ведомства, клевету, вымогательство, распространение порнографии и оскорбление представителей власти - всего 14 эпизодов. В ходе суда прокурор отказался от большинства из них. Как следует из материалов дела, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов разместил непристойные снимки в сети. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.

https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html

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россия, москва, происшествия, владимир воронцов (омбудсмен полиции)