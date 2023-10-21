https://ria.ru/20231021/vorontsov-1904433897.html
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу - РИА Новости, 21.10.2023
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу
Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T23:13
2023-10-21T23:13
2023-10-21T23:13
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владимир воронцов (омбудсмен полиции)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко. "Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей", - рассказал собеседник агентства. Люблинский суд Москвы в августе прошлого года приговорил Воронцова к пяти годам колонии общего режима, на 10 лет запретил ему администрировать сайты в интернете и лишил мужчину звания майора полиции. С мая 2020 года он находился вне воли. В окончательном обвинении Воронцову вменялось три эпизода по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), по одному эпизоду по пункту "г" части 2 статьи 163 (вымогательство в крупном размере) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Изначально МВД обвиняло Воронцова, прославившегося изобличительными постами о сотрудниках и работе ведомства, клевету, вымогательство, распространение порнографии и оскорбление представителей власти - всего 14 эпизодов. В ходе суда прокурор отказался от большинства из них. Как следует из материалов дела, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов разместил непристойные снимки в сети. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.
https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html
https://ria.ru/20230901/arest-1893762632.html
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россия, москва, происшествия, владимир воронцов (омбудсмен полиции)
Россия, Москва, Происшествия, Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)
Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов вышел на свободу
Автор "Омбудсмена полиции" Воронцов, осужденный на пять лет, вышел на свободу
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство и изготовление порнографии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко.
"Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей", - рассказал собеседник агентства.
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Люблинский суд Москвы
в августе прошлого года приговорил Воронцова к пяти годам колонии общего режима, на 10 лет запретил ему администрировать сайты в интернете и лишил мужчину звания майора полиции. С мая 2020 года он находился вне воли.
В окончательном обвинении Воронцову вменялось три эпизода по части 3 статьи 242 УК РФ
(незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), по одному эпизоду по пункту "г" части 2 статьи 163 (вымогательство в крупном размере) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
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Изначально МВД обвиняло Воронцова, прославившегося изобличительными постами о сотрудниках и работе ведомства, клевету, вымогательство, распространение порнографии и оскорбление представителей власти - всего 14 эпизодов. В ходе суда прокурор отказался от большинства из них.
Как следует из материалов дела, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов разместил непристойные снимки в сети.
Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.
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