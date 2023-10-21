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В Волгограде таксист напал на пассажирку - РИА Новости, 21.10.2023
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13:27 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/volgograd-1904335039.html
В Волгограде таксист напал на пассажирку
В Волгограде таксист напал на пассажирку - РИА Новости, 21.10.2023
В Волгограде таксист напал на пассажирку
Уголовное дело завели на таксиста в Волгограде, который после ссоры с пассажиркой силой вытащил ее из автомобиля, а затем брызнул ей в глаза из перцового... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:27
2023-10-21T13:27
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Уголовное дело завели на таксиста в Волгограде, который после ссоры с пассажиркой силой вытащил ее из автомобиля, а затем брызнул ей в глаза из перцового баллончика, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале. По информации ведомства, 6 октября 34-летняя жительница Волгограда вызвала такси, во время поездки у нее возник конфликт с водителем из-за повышенной оплаты. Таксист попросил женщину выйти из машины, но она отказалась, тогда, по данным полиции, мужчина силой вытащил ее на улицу. "Пассажирка на камеру сотового телефона пыталась заснять разозлившегося автолюбителя. В свою очередь таксист достал перцовый баллончик и распылил газ ей в глаза, причинив химические ожоги, после чего уехал", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что женщина обратились в больницу. Полиции удалось найти таксиста, его задержали и доставили в отдел. Мужчина признался в содеянном. По данным ведомства, против водителя возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20230919/prigovor-1897294307.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
В Волгограде таксист напал на пассажирку

В Волгограде таксист вытащил пассажирку из машины и брызнул в нее из баллончика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Уголовное дело завели на таксиста в Волгограде, который после ссоры с пассажиркой силой вытащил ее из автомобиля, а затем брызнул ей в глаза из перцового баллончика, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале.
По информации ведомства, 6 октября 34-летняя жительница Волгограда вызвала такси, во время поездки у нее возник конфликт с водителем из-за повышенной оплаты. Таксист попросил женщину выйти из машины, но она отказалась, тогда, по данным полиции, мужчина силой вытащил ее на улицу.
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"Пассажирка на камеру сотового телефона пыталась заснять разозлившегося автолюбителя. В свою очередь таксист достал перцовый баллончик и распылил газ ей в глаза, причинив химические ожоги, после чего уехал", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что женщина обратились в больницу.
Полиции удалось найти таксиста, его задержали и доставили в отдел. Мужчина признался в содеянном. По данным ведомства, против водителя возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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