Рейтинг@Mail.ru
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/vesy-1904321994.html
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты - РИА Новости, 21.10.2023
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты
Российская компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, умеющие самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них находится, рассказал РИА РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:11
2023-10-21T12:11
экономика
дубай
ближний восток
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866737_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_49119c62c7a5813e0d1594513798bc00.jpg
ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. Российская компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, умеющие самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них находится, рассказал РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник. "Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза", - рассказал он на выставке технологий GITEX в Дубае, куда компания привезла весы для презентации. По словам Тютюнника, это инновационное решение для стран Ближнего Востока, и здесь оно особенно актуально: в регионе в супермаркетах эту функцию выполняет человек, дежурящий возле весов. С новыми же весами сотрудник может переключиться на другую работу. Кроме того, решение полностью автономно: нет необходимости подключать его к интернету или серверу для работы. Mertech - лидер по производству торговой и банковской техники в России, работает на отечественном рынке больше 20 лет, оборудованием и софтом компании пользуются более миллиона предприятий торговли и сферы услуг, в том числе все федеральные ритейлеры.
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
дубай
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac1e1e76b74fc8c6675d4ad0b797e5a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дубай, ближний восток, технологии, россия
Экономика, Дубай, Ближний Восток, Технологии, Россия
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты

Российская Mertech создала весы для супермаркетов, распознающие продукты

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в овощном отделе гипермаркета
Женщина в овощном отделе гипермаркета - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Женщина в овощном отделе гипермаркета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. Российская компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, умеющие самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них находится, рассказал РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.
«
"Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза", - рассказал он на выставке технологий GITEX в Дубае, куда компания привезла весы для презентации.
По словам Тютюнника, это инновационное решение для стран Ближнего Востока, и здесь оно особенно актуально: в регионе в супермаркетах эту функцию выполняет человек, дежурящий возле весов. С новыми же весами сотрудник может переключиться на другую работу. Кроме того, решение полностью автономно: нет необходимости подключать его к интернету или серверу для работы.
Mertech - лидер по производству торговой и банковской техники в России, работает на отечественном рынке больше 20 лет, оборудованием и софтом компании пользуются более миллиона предприятий торговли и сферы услуг, в том числе все федеральные ритейлеры.
Оплата покупок на кассе - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине
Вчера, 02:15
 
ЭкономикаДубайБлижний ВостокТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала