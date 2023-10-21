https://ria.ru/20231021/vesy-1904321994.html
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты - РИА Новости, 21.10.2023
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты
Российская компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, умеющие самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них находится, рассказал РИА РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:11
2023-10-21T12:11
2023-10-21T12:11
экономика
дубай
ближний восток
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866737_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_49119c62c7a5813e0d1594513798bc00.jpg
ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. Российская компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, умеющие самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них находится, рассказал РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник. "Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза", - рассказал он на выставке технологий GITEX в Дубае, куда компания привезла весы для презентации. По словам Тютюнника, это инновационное решение для стран Ближнего Востока, и здесь оно особенно актуально: в регионе в супермаркетах эту функцию выполняет человек, дежурящий возле весов. С новыми же весами сотрудник может переключиться на другую работу. Кроме того, решение полностью автономно: нет необходимости подключать его к интернету или серверу для работы. Mertech - лидер по производству торговой и банковской техники в России, работает на отечественном рынке больше 20 лет, оборудованием и софтом компании пользуются более миллиона предприятий торговли и сферы услуг, в том числе все федеральные ритейлеры.
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
дубай
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac1e1e76b74fc8c6675d4ad0b797e5a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дубай, ближний восток, технологии, россия
Экономика, Дубай, Ближний Восток, Технологии, Россия
В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты
Российская Mertech создала весы для супермаркетов, распознающие продукты