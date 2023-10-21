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Украине не хватит денег, которые Байден просит у конгресса, заявили в Раде - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 21.10.2023 (обновлено: 23:50 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904431144.html
Украине не хватит денег, которые Байден просит у конгресса, заявили в Раде
Украине не хватит денег, которые Байден просит у конгресса, заявили в Раде - РИА Новости, 21.10.2023
Украине не хватит денег, которые Байден просит у конгресса, заявили в Раде
Средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины, будет недостаточно для финансирования нужд страны, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T22:49
2023-10-21T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джо байден
верховная рада украины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины, будет недостаточно для финансирования нужд страны, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.&quot;Решил немного покопаться по деньгам из США и тем 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого дома должны идти на Украину. Так вот, это условно ноябрь 2023-го — ноябрь 2024-го. Получается, этими деньгами надо закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше: возьмем плюс один месяц. На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов, и тридцать процентов из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США&quot;, — написал парламентарий.С учетом того, что эти средства рассчитаны на 13 месяцев, Киеву не будет хватать двух миллиардов долларов, подсчитал Железняк.Накануне Байден запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Из них примерно 61 миллиард он планирует направить Киеву.При этом палата представителей не сможет рассмотреть запрос, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Его направили на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.В результате был принят временный бюджет без средств для Украины, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила сто миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231020/kiev-1904242851.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, верховная рада украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, кевин маккарти
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Верховная Рада Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Кевин Маккарти
Украине не хватит денег, которые Байден просит у конгресса, заявили в Раде

Депутат Рады: Украине не хватит средств, которые Байден запросил у конгресса

© JIM WATSON Джо Байден
 Джо Байден
© JIM WATSON
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины, будет недостаточно для финансирования нужд страны, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«

"Решил немного покопаться по деньгам из США и тем 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого дома должны идти на Украину. Так вот, это условно ноябрь 2023-го — ноябрь 2024-го. Получается, этими деньгами надо закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше: возьмем плюс один месяц. На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов, и тридцать процентов из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США", — написал парламентарий.

С учетом того, что эти средства рассчитаны на 13 месяцев, Киеву не будет хватать двух миллиардов долларов, подсчитал Железняк.
Накануне Байден запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Из них примерно 61 миллиард он планирует направить Киеву.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом
20 октября, 19:19
При этом палата представителей не сможет рассмотреть запрос, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Его направили на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет без средств для Украины, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила сто миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжо БайденВерховная Рада УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКевин Маккарти
 
 
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