На Украине подготовят план реформ для получения от ЕС дополнительной помощи
На Украине подготовят план реформ для получения от ЕС 50 миллиардов евро
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина до декабря намерена подготовить план реформ и развития на четыре года, чтобы получить от Евросоюза помощь в размере около 50 миллиардов евро, сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
В июне агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Евросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро.
"Это лишь часть того, что правительство собирается сделать. Но основная. Мы ведем постоянные консультации с Европарламентом, мы надеемся, что первую версию плана мы утвердим в первую неделю ноября. Мы над ним работаем уже третий месяц, поэтому нам нужно иметь какую-нибудь первую версию ", - сказал Соболев в эфире телеканала "Рада".
"Финальная версия плана будет где-то в декабре", - добавил он.
Агентство Блумберг также сообщал, что ЕК хочет избежать обременительного инструмента восстановления для Украины и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. План должен будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов. Как заявили источники агентству, пакет призван объединить помощь, направляемую на выплаты зарплат, пенсий и финансирование некоторых госуслуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.
Ранее минфин Украины сообщал, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной части госбюджета.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.