https://ria.ru/20231021/ukraina-1904427903.html

СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине

СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине

США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине, пишет SVT. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T22:19

2023-10-21T22:19

2023-10-21T22:44

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине, пишет SVT."Внимание СМИ сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом", — говорится в материале.Автор публикации считает, что ситуации на Ближнем Востоке будет уделяться больше внимания, так как там может произойти эскалация. По этой причине для США и НАТО назревает момент, чтобы перераспределить ресурсы."Отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — указано в статье.Как ранее признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231021/vsu-1904382789.html

https://ria.ru/20231021/peregovory-1904413014.html

израиль

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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, хамас, нато, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году