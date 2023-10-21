СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине
SVT: США могут воспользоваться ситуацией в Газе, чтобы скрыть провал на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине, пишет SVT.
"Внимание СМИ сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом", — говорится в материале.
Автор публикации считает, что ситуации на Ближнем Востоке будет уделяться больше внимания, так как там может произойти эскалация. По этой причине для США и НАТО назревает момент, чтобы перераспределить ресурсы.
«
"Отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — указано в статье.
Как ранее признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>