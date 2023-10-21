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СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 21.10.2023 (обновлено: 22:44 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904427903.html
СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине
СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине
США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине, пишет SVT. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T22:19
2023-10-21T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
сша
владимир зеленский
хамас
нато
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине, пишет SVT."Внимание СМИ сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом", — говорится в материале.Автор публикации считает, что ситуации на Ближнем Востоке будет уделяться больше внимания, так как там может произойти эскалация. По этой причине для США и НАТО назревает момент, чтобы перераспределить ресурсы.&quot;Отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло&quot;, — указано в статье.Как ранее признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231021/vsu-1904382789.html
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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, хамас, нато, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, ХАМАС, НАТО, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Запад готовит серьезный удар по Украине

SVT: США могут воспользоваться ситуацией в Газе, чтобы скрыть провал на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине, пишет SVT.
"Внимание СМИ сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом", — говорится в материале.
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Автор публикации считает, что ситуации на Ближнем Востоке будет уделяться больше внимания, так как там может произойти эскалация. По этой причине для США и НАТО назревает момент, чтобы перераспределить ресурсы.
«

"Отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — указано в статье.

Как ранее признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаСШАВладимир ЗеленскийХАМАСНАТОВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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