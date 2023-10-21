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В Раде констатировали рост числа дел по отмыванию имущества на Украине - РИА Новости, 21.10.2023
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18:34 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904397623.html
В Раде констатировали рост числа дел по отмыванию имущества на Украине
В Раде констатировали рост числа дел по отмыванию имущества на Украине - РИА Новости, 21.10.2023
В Раде констатировали рост числа дел по отмыванию имущества на Украине
Количество уголовных дел по отмыванию имущества, полученного преступным путем, на Украине возросло в пять раз и только 6% из них доходят до суда, сообщил... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:34
2023-10-21T18:34
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Количество уголовных дел по отмыванию имущества, полученного преступным путем, на Украине возросло в пять раз и только 6% из них доходят до суда, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Для проведения обысков у бизнесменов силовики часто используют статьи, не связанные с экономическими преступлениями. Речь идет о статьях "мошенничество" или "посягательство на территориальную целостность". Так, в январе-августе 2023 года зарегистрировано почти 60 тысяч дел, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. С этой же целью используют формально экономическую статью "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". За последние пять лет количество таких дел выросло в пять раз до 684", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам Железняка, украинские правоохранители пользуются возможностью открывать не всегда перспективные уголовные дела, чтобы держать компанию "на крючке", поэтому именно только 6% уголовных дел против бизнеса доходят до суда. Ранее украинское издание "РБК-Украина" писало, что на Украине хотят перезапустить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Согласно предложению, предусматривается прекращение полномочий первого заместителя директора БЭБ и его заместителей. Претендентов на должности подбирать на конкурсной основе. Кроме того, в бюро хотят запретить работать лицам, которые до 1 января 2023 года работали год или больше на любой следственной или оперативной должности в органах налоговой полиции, прокуратуры, службы безопасности Украины, государственного бюро расследований, национальной полиции.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904319564.html
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в мире, украина, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), общество
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа), Общество
В Раде констатировали рост числа дел по отмыванию имущества на Украине

Рада: на Украине произошел рост числа дел по отмыванию имущества в пять раз

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Верховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Количество уголовных дел по отмыванию имущества, полученного преступным путем, на Украине возросло в пять раз и только 6% из них доходят до суда, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Для проведения обысков у бизнесменов силовики часто используют статьи, не связанные с экономическими преступлениями. Речь идет о статьях "мошенничество" или "посягательство на территориальную целостность". Так, в январе-августе 2023 года зарегистрировано почти 60 тысяч дел, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. С этой же целью используют формально экономическую статью "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". За последние пять лет количество таких дел выросло в пять раз до 684", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
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По словам Железняка, украинские правоохранители пользуются возможностью открывать не всегда перспективные уголовные дела, чтобы держать компанию "на крючке", поэтому именно только 6% уголовных дел против бизнеса доходят до суда.
Ранее украинское издание "РБК-Украина" писало, что на Украине хотят перезапустить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Согласно предложению, предусматривается прекращение полномочий первого заместителя директора БЭБ и его заместителей. Претендентов на должности подбирать на конкурсной основе. Кроме того, в бюро хотят запретить работать лицам, которые до 1 января 2023 года работали год или больше на любой следственной или оперативной должности в органах налоговой полиции, прокуратуры, службы безопасности Украины, государственного бюро расследований, национальной полиции.
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