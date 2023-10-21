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Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 21.10.2023 (обновлено: 13:57 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904337887.html
Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта
Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 21.10.2023
Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта
Украинские войска начали попадать в "котлы", из-за чего несут огромные потери, пишет портал Al Mayadeen. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:42
2023-10-21T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска начали попадать в "котлы", из-за чего несут огромные потери, пишет портал Al Mayadeen."Но киевские власти сами отправляют туда солдат, потому что эта практика поощряется западными правительствами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские солдаты находятся в ужасном положении. "По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт — так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих. Такие условия способствовали значительному увеличению числа украинских солдат, сдавшихся в плен", — пишет автор. По его мнению, ВСУ не достигли успеха на поле боя, а приближающаяся зима тем более не приблизит его. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия
Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта

Al Mayadeen: солдаты ВСУ попадают в котлы и несут большие потери

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска начали попадать в "котлы", из-за чего несут огромные потери, пишет портал Al Mayadeen.
"Но киевские власти сами отправляют туда солдат, потому что эта практика поощряется западными правительствами", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что украинские солдаты находятся в ужасном положении.
"По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт — так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих. Такие условия способствовали значительному увеличению числа украинских солдат, сдавшихся в плен", — пишет автор.
По его мнению, ВСУ не достигли успеха на поле боя, а приближающаяся зима тем более не приблизит его.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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