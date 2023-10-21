https://ria.ru/20231021/ukraina-1904337887.html

Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта

Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 21.10.2023

Роем яму. Зеленскому сообщили шокирующие подробности с фронта

Украинские войска начали попадать в "котлы", из-за чего несут огромные потери, пишет портал Al Mayadeen. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:42

2023-10-21T13:42

2023-10-21T13:57

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска начали попадать в "котлы", из-за чего несут огромные потери, пишет портал Al Mayadeen."Но киевские власти сами отправляют туда солдат, потому что эта практика поощряется западными правительствами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские солдаты находятся в ужасном положении. "По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт — так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих. Такие условия способствовали значительному увеличению числа украинских солдат, сдавшихся в плен", — пишет автор. По его мнению, ВСУ не достигли успеха на поле боя, а приближающаяся зима тем более не приблизит его. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия