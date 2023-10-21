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"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 21.10.2023 (обновлено: 12:48 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине - РИА Новости, 21.10.2023
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине
Русские наступают, а украинцы отступают, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:31
2023-10-21T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
нато
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Русские наступают, а украинцы отступают, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty."У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили", — сказал он. По мнению эксперта , западные СМИ врут о ситуации на фронте. "Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ, будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала", — заключил Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, НАТО
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине

Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожили практически всю технику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Русские наступают, а украинцы отступают, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.
"У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили", — сказал он.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
Вчера, 11:06
По мнению эксперта , западные СМИ врут о ситуации на фронте.
"Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ, будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала", — заключил Риттер.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевНАТО
 
 
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