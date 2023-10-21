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"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине - РИА Новости, 21.10.2023
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине
Русские наступают, а украинцы отступают, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:31
2023-10-21T12:31
2023-10-21T12:48
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Русские наступают, а украинцы отступают, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty."У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что ее уничтожили", — сказал он. По мнению эксперта , западные СМИ врут о ситуации на фронте. "Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ, будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала", — заключил Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, НАТО
"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине
Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожили практически всю технику ВСУ