https://ria.ru/20231021/ukraina-1904319564.html

Украина может занять второе место по помощи от США

Украина может занять второе место по помощи от США - РИА Новости, 21.10.2023

Украина может занять второе место по помощи от США

Лидерами по объемам полученной от США помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву пакеты... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:58

2023-10-21T11:58

2023-10-21T11:58

специальная военная операция на украине

украина

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джо байден

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидерами по объемам полученной от США помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву пакеты поддержки в объеме 61,3 миллиарда долларов и 14,3 миллиарда долларов соответственно, подсчитало РИА Новости. Белый Дом ранее на этой неделе сообщил, что президент США Джо Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 миллиарда долларов, а для Израиля - 77,4 миллиарда долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана. Согласно расчетам РИА Новости на основании данных Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования является Афганистан, который на 30 сентября 2023 года получил от США 111,7 миллиарда долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 миллиарда долларов, третье - Израиль с 63,1 миллиарда долларов, четвертое - Египет с 33,6 миллиарда долларов, пятое - Украина с 30,4 миллиарда долларов. В топ-10 также входят Иордания (23,5 миллиарда долларов), Пакистан и Эфиопия (по 17,5 миллиарда долларов), Кения (13,3 миллиарда долларов) и Колумбия (12,2 миллиарда долларов). При этом за последние два года главным реципиентом американского финансирования стал Киев, получив с 1 октября 2021 по 30 сентября 2023 года 24,6 миллиарда долларов. Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан - 2,7 миллиарда, Ирак - 824,5 миллиона, а Египет - 353 миллиона долларов.

https://ria.ru/20231021/pentagon-1904286635.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904260016.html

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украина, израиль, сша, джо байден, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, экономика