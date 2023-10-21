Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
Спикер ВСУ Гуменюк заявила о смешанных воздушных атаках ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью использовали особую тактику, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
"Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак", — утверждает она.
Она заявила, ВС России одновременно использовали авиацию, бомбы, ракеты и беспилотники.
Гуменюк считает, это было направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.
Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек.
Гуменюк считает, это было направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.
Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек.