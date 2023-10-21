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Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 21.10.2023 (обновлено: 11:14 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 21.10.2023
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
Российские войска минувшей ночью использовали особую тактику, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:06
2023-10-21T11:14
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью использовали особую тактику, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. "Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак", — утверждает она.Она заявила, ВС России одновременно использовали авиацию, бомбы, ракеты и беспилотники. Гуменюк считает, это было направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте

Спикер ВСУ Гуменюк заявила о смешанных воздушных атаках ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью использовали особую тактику, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
"Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак", — утверждает она.
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Она заявила, ВС России одновременно использовали авиацию, бомбы, ракеты и беспилотники.

Гуменюк считает, это было направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.

Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек.
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