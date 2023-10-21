https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html

Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте

Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 21.10.2023

Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте

Российские войска минувшей ночью использовали особую тактику, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:06

2023-10-21T11:06

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью использовали особую тактику, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. "Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак", — утверждает она.Она заявила, ВС России одновременно использовали авиацию, бомбы, ракеты и беспилотники. Гуменюк считает, это было направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html

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