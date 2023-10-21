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Тяжелый удар. В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 21.10.2023 (обновлено: 16:49 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904303326.html
Тяжелый удар. В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS
Тяжелый удар. В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS - РИА Новости, 21.10.2023
Тяжелый удар. В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS
Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных, пишет издание Spectator. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T09:51
2023-10-21T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных, пишет издание Spectator."Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия продемонстрировала готовность адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, — от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников. Кроме того, увеличение помощи от Запада и поставка еще большего числа ракет не изменит ход конфликта. ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжелый удар, считает автор. "Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", — заключил он. На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
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Тяжелый удар. В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS

The Spectator: ATACMS оказались бесполезны из-за контрмер ВС РФ

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных, пишет издание Spectator.
"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Россия продемонстрировала готовность адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, — от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников.
Кроме того, увеличение помощи от Запада и поставка еще большего числа ракет не изменит ход конфликта. ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжелый удар, считает автор.
"Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", — заключил он.
На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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