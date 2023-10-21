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СМИ: Британия намерена усилить меры безопасности из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
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02:06 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/ugroza-1904283059.html
СМИ: Британия намерена усилить меры безопасности из-за ситуации в Газе
СМИ: Британия намерена усилить меры безопасности из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: Британия намерена усилить меры безопасности из-за ситуации в Газе
Британская служба контрразведки MI5 рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы до максимального на фоне эскалации палестино-израильского РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T02:06
2023-10-21T02:06
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
великобритания
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы до максимального на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Чиновники обдумывают, повысить ли правительственный уровень террористической угрозы до "критического", максимального состояния бдительности", - пишет издание. По информации Politico, для это потребуется поднять уровень угрозы на два пункта с текущего "существенного", который ввели в 2019 году. Последний раз "критический" уровень объявляли в 2017 году после взрыва в лондонском метро. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html
https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904281579.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Великобритания
СМИ: Британия намерена усилить меры безопасности из-за ситуации в Газе

Politico: Британия может ввести высший уровень угрозы из-за ситуации в Газе

© AP Photo / Sang TanПолицейские переходят дорогу в Лондоне
Полицейские переходят дорогу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Sang Tan
Полицейские переходят дорогу в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы до максимального на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
«
"Чиновники обдумывают, повысить ли правительственный уровень террористической угрозы до "критического", максимального состояния бдительности", - пишет издание.
По информации Politico, для это потребуется поднять уровень угрозы на два пункта с текущего "существенного", который ввели в 2019 году. Последний раз "критический" уровень объявляли в 2017 году после взрыва в лондонском метро.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена
01:27
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: Франция напрямую призывала "Хезболлу" не обострять ситуацию с Израилем
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По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВеликобритания
 
 
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