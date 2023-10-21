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СМИ: министр обороны Израиля выступал за превентивный удар по "Хезболле" - РИА Новости, 21.10.2023
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04:35 21.10.2023 (обновлено: 04:38 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/udar-1904287160.html
СМИ: министр обороны Израиля выступал за превентивный удар по "Хезболле"
СМИ: министр обороны Израиля выступал за превентивный удар по "Хезболле" - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: министр обороны Израиля выступал за превентивный удар по "Хезболле"
Министр обороны Израиля Йоав Галлант на прошлой неделе выступал за нанесение превентивного удара по ливанскому движению "Хезболлах", сообщает газета New York... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T04:35
2023-10-21T04:38
в мире
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант на прошлой неделе выступал за нанесение превентивного удара по ливанскому движению "Хезболлах", сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее издание писало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "наложил вето" на предложения сотрудников сферы безопасности страны нанести решительный удар по "Хезболлах". Газета Times of Israel сообщала, что США в частном порядке призывают Израиль не начинать военную кампанию против "Хезболлах", поскольку ошибка израильской армии привела бы к гораздо более масштабной войне. По информации New York Times, Галлант заявлял, что Израиль должен сконцентрировать усилия на "Хезболлах", поскольку это движение представляет большую угрозу, чем палестинское ХАМАС. "Галлант заявил (госсекретарю США Энтони) Блинкену в ходе небольшой встречи в понедельник, что он на прошлой неделе выступал за нанесение превентивного удара по "Хезболлах", но его предложение отвергли другие чиновники", - говорится в сообщении издания. По данным источников, ряд военных Израиля разработали план атаки при использовании видимости начала наземной операции в секторе Газа в качестве прикрытия. Как отмечают израильские чиновники, Нетаньяху выразил некоторую поддержку идее превентивного удара, однако воздержался от осуществления плана, чем вызвал разочарование у Галланта. Белый дом связался с израильскими коллегами и подверг критике обсуждаемую идею, пишет газета. Источники также указывают, что, по оценкам ЦРУ, Израиль столкнется с трудностями в гипотетической войне против "Хезболлах" и ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904281579.html
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в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: министр обороны Израиля выступал за превентивный удар по "Хезболле"

NYT: министр обороны Израиля Галлант выступал за превентивный удар по "Хезболле"

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты охраняют контрольно-пропускной пункт недалеко от границы с Израилем в Ливане
Израильские солдаты охраняют контрольно-пропускной пункт недалеко от границы с Израилем в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты охраняют контрольно-пропускной пункт недалеко от границы с Израилем в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант на прошлой неделе выступал за нанесение превентивного удара по ливанскому движению "Хезболлах", сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее издание писало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "наложил вето" на предложения сотрудников сферы безопасности страны нанести решительный удар по "Хезболлах". Газета Times of Israel сообщала, что США в частном порядке призывают Израиль не начинать военную кампанию против "Хезболлах", поскольку ошибка израильской армии привела бы к гораздо более масштабной войне.
По информации New York Times, Галлант заявлял, что Израиль должен сконцентрировать усилия на "Хезболлах", поскольку это движение представляет большую угрозу, чем палестинское ХАМАС. "Галлант заявил (госсекретарю США Энтони) Блинкену в ходе небольшой встречи в понедельник, что он на прошлой неделе выступал за нанесение превентивного удара по "Хезболлах", но его предложение отвергли другие чиновники", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, ряд военных Израиля разработали план атаки при использовании видимости начала наземной операции в секторе Газа в качестве прикрытия. Как отмечают израильские чиновники, Нетаньяху выразил некоторую поддержку идее превентивного удара, однако воздержался от осуществления плана, чем вызвал разочарование у Галланта. Белый дом связался с израильскими коллегами и подверг критике обсуждаемую идею, пишет газета. Источники также указывают, что, по оценкам ЦРУ, Израиль столкнется с трудностями в гипотетической войне против "Хезболлах" и ХАМАС.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: Франция напрямую призывала "Хезболлу" не обострять ситуацию с Израилем
01:32
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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