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В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами - РИА Новости, 21.10.2023
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Туризм
 
17:02 21.10.2023 (обновлено: 18:31 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/turtsiya-1904379161.html
В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами
В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами - РИА Новости, 21.10.2023
В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами
В провинции Анталья на юге Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами из России, как минимум пять человек попали в больницу, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:02
2023-10-21T18:31
туризм
турция
россия
анталья (провинция)
в мире
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СТАМБУЛ, 21 окт — РИА Новости. В провинции Анталья на юге Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами из России, как минимум пять человек попали в больницу, сообщило агентство IHA.&quot;В результате аварии пострадало много российских туристов. Значительная их часть отказалась от госпитализации. &lt;...&gt; Среди них были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу&quot;, — указано в публикации.По данным агентства, в больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян. В публикации говорится, что два микроавтобуса ехали в одном направлении по трассе D400, и в районе деревни Кылызагач один врезался в другой.Генконсульство России в Анталье подтвердило в беседе с РИА Новости, что после ДТП госпитализировали пятерых российских туристов, одну женщину прооперировали.
https://ria.ru/20230929/tailand-1899429308.html
турция
россия
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турция, россия, анталья (провинция), в мире
Туризм, Турция, Россия, Анталья (провинция), В мире
В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами

В провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с российскими туристами

На месте ДТП с участием туристического микроавтобуса в Анталье, Турция
На месте ДТП с участием туристического микроавтобуса в Анталье, Турция
На месте ДТП с участием туристического микроавтобуса в Анталье, Турция
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СТАМБУЛ, 21 окт — РИА Новости. В провинции Анталья на юге Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами из России, как минимум пять человек попали в больницу, сообщило агентство IHA.
«

"В результате аварии пострадало много российских туристов. Значительная их часть отказалась от госпитализации. <...> Среди них были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — указано в публикации.

По данным агентства, в больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян. В публикации говорится, что два микроавтобуса ехали в одном направлении по трассе D400, и в районе деревни Кылызагач один врезался в другой.
Генконсульство России в Анталье подтвердило в беседе с РИА Новости, что после ДТП госпитализировали пятерых российских туристов, одну женщину прооперировали.
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