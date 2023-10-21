https://ria.ru/20231021/turtsiya-1904379161.html

В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами

В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами - РИА Новости, 21.10.2023

В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами

В провинции Анталья на юге Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами из России, как минимум пять человек попали в больницу, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:02

2023-10-21T17:02

2023-10-21T18:31

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СТАМБУЛ, 21 окт — РИА Новости. В провинции Анталья на юге Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами из России, как минимум пять человек попали в больницу, сообщило агентство IHA."В результате аварии пострадало много российских туристов. Значительная их часть отказалась от госпитализации. <...> Среди них были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — указано в публикации.По данным агентства, в больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян. В публикации говорится, что два микроавтобуса ехали в одном направлении по трассе D400, и в районе деревни Кылызагач один врезался в другой.Генконсульство России в Анталье подтвердило в беседе с РИА Новости, что после ДТП госпитализировали пятерых российских туристов, одну женщину прооперировали.

https://ria.ru/20230929/tailand-1899429308.html

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анталья (провинция)

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турция, россия, анталья (провинция), в мире