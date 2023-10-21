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СМИ: жители Туниса призвали выслать американского посла из страны - РИА Новости, 21.10.2023
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01:41 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/tunis-1904282066.html
СМИ: жители Туниса призвали выслать американского посла из страны
СМИ: жители Туниса призвали выслать американского посла из страны - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: жители Туниса призвали выслать американского посла из страны
Жители Туниса в ходе пропалестинской акции протеста вблизи американского посольства призвали выслать посла и закрыть дипломатическое представительство, передает РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:41
2023-10-21T01:41
в мире
израиль
тунис (страна)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Жители Туниса в ходе пропалестинской акции протеста вблизи американского посольства призвали выслать посла и закрыть дипломатическое представительство, передает агентство TAP. По информации агентства, у посольства собралось большое число тунисцев, чтобы осудить поддержку США Израилю и выразить солидарность с палестинцами. "Протестующие сожгли американский флаг и растоптали его, призывая выслать американского посла и закрыть посольство", - говорится в сообщении агентства. Собравшиеся также выступили с осуждением израильских атак в секторе Газа, отмечает TAP. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html
https://ria.ru/20231021/evakuatsiya-1904281771.html
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в мире, израиль, тунис (страна), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тунис (страна), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: жители Туниса призвали выслать американского посла из страны

TAP: жители Туниса на митинге в поддержку Палестины призвали выслать посла США

Шествие в поддержку палестинского народа в столице Туниса
Шествие в поддержку палестинского народа в столице Туниса
Шествие в поддержку палестинского народа в столице Туниса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Жители Туниса в ходе пропалестинской акции протеста вблизи американского посольства призвали выслать посла и закрыть дипломатическое представительство, передает агентство TAP.
По информации агентства, у посольства собралось большое число тунисцев, чтобы осудить поддержку США Израилю и выразить солидарность с палестинцами.
"Протестующие сожгли американский флаг и растоптали его, призывая выслать американского посла и закрыть посольство", - говорится в сообщении агентства. Собравшиеся также выступили с осуждением израильских атак в секторе Газа, отмечает TAP.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильТунис (страна)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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