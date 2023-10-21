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Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто

Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто - РИА Новости, 21.10.2023

Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто

Мусульмане освистали премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мечети в Торонто, передает Russia Today. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:17

2023-10-21T16:17

2023-10-21T16:53

в мире

израиль

канада

торонто

джастин трюдо

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мусульмане освистали премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мечети в Торонто, передает Russia Today."Позор! Бери своих людей и уходи! Как много детей из Палестины еще должны погибнуть, прежде чем вы призовете к прекращению огня?!" — возмущаются люди на видео.На кадрах видно, что Трюдо покидает мечеть под осуждение толпы. Охрана провожает его к автомобилю, и он уезжает без каких-либо комментариев.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил Минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибло более 1300 человек. Посольство России сообщило, что в ходе обострения погибли 20 россиян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/iz-1904332695.html

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в мире, израиль, канада, торонто, джастин трюдо, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году