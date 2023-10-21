Рейтинг@Mail.ru
В США признались в необходимости помощи от России - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 21.10.2023 (обновлено: 14:42 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/terrorizm-1904292353.html
В США признались в необходимости помощи от России
В США признались в необходимости помощи от России - РИА Новости, 21.10.2023
В США признались в необходимости помощи от России
США следует наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом, это нужно в первую очередь самой Америке, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:35
2023-10-21T14:42
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754541649_0:75:1463:898_1920x0_80_0_0_5c056e8e2932d2d16d8fb4828e7b661b.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США следует наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом, это нужно в первую очередь самой Америке, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft.&quot;Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада&quot;, — пишут эксперты.По мнению Биби и Ливена, обострение палестино-израильского конфликта неминуемо приведет к росту террористической активности в странах Запада. Они считают, что США и их союзники должны вспомнить о богатом опыте и интересах России в сфере борьбы с экстремизмом. Они также подчеркнули, что террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вызвали сочувствие в России, у который был собственный опыт борьбы с джихадистами. Помимо этого, эксперты отметили справедливое недоумение Москвы из-за поддержки Западом террористических организаций на Ближнем Востоке и в Ливии после "арабской весны"."Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии", — добавили аналитики.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231021/ugroza-1904283059.html
https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754541649_307:15:1463:882_1920x0_80_0_0_700a01f83abf7f6fe8c6d4a0b0c0c9c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сша
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, США
В США признались в необходимости помощи от России

RS: США должны искать помощи России в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США следует наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом, это нужно в первую очередь самой Америке, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft.
«

"Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада", — пишут эксперты.

По мнению Биби и Ливена, обострение палестино-израильского конфликта неминуемо приведет к росту террористической активности в странах Запада. Они считают, что США и их союзники должны вспомнить о богатом опыте и интересах России в сфере борьбы с экстремизмом.
Они также подчеркнули, что террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вызвали сочувствие в России, у который был собственный опыт борьбы с джихадистами. Помимо этого, эксперты отметили справедливое недоумение Москвы из-за поддержки Западом террористических организаций на Ближнем Востоке и в Ливии после "арабской весны".
Полицейские переходят дорогу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: Британия намерена усилить меры безопасности из-за ситуации в Газе
Вчера, 02:06
"Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии", — добавили аналитики.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине
18 октября, 09:05
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала