https://ria.ru/20231021/terrorizm-1904292353.html

В США признались в необходимости помощи от России

В США признались в необходимости помощи от России - РИА Новости, 21.10.2023

В США признались в необходимости помощи от России

США следует наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом, это нужно в первую очередь самой Америке, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T07:35

2023-10-21T07:35

2023-10-21T14:42

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США следует наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом, это нужно в первую очередь самой Америке, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft."Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада", — пишут эксперты.По мнению Биби и Ливена, обострение палестино-израильского конфликта неминуемо приведет к росту террористической активности в странах Запада. Они считают, что США и их союзники должны вспомнить о богатом опыте и интересах России в сфере борьбы с экстремизмом. Они также подчеркнули, что террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вызвали сочувствие в России, у который был собственный опыт борьбы с джихадистами. Помимо этого, эксперты отметили справедливое недоумение Москвы из-за поддержки Западом террористических организаций на Ближнем Востоке и в Ливии после "арабской весны"."Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии", — добавили аналитики.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231021/ugroza-1904283059.html

https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сша